Бонус за лояльность. Кому Трамп раздает должности в своей администрации

Источник: Alex Brandon/AP/TASS







Трамп раздает должности в своей администрации лоялистам. Главное качество претендента — преданность лично ему, Дональду Трампу. Появились сообщения о почти десятке розданных портфелей. «Фонтанка» поговорила о тех, кому они достались, с Максимом Черкашиным, научным сотрудником Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН.

— Максим Игоревич, Трамп предложил на должность директора нацразведки США Тулси Габбард, офицера военной полиции в звании подполковника, в прошлом она журналистка Fox News, конгрессмен. Известно, что Украина внесла ее в список продвигавших «российскую пропаганду». Можно ли назвать ее, по американским меркам, «голубем мира»? Это неожиданный выбор Трампа?

— Совсем неожиданным его не назовешь — Тулси Габбард была в команде Трампа на выборах. Но конкретно на эту должность — вполне внезапный, да. Она известна как пацифист, но, видимо, чтобы не мешала агрессивной политике там, где её захочет проводить Трамп, Габбард поставили «смотрящей» за разведагентствами, как человека внешнего и достаточно принципиального во взглядах.

— 13 ноября стало известно, что на должность шефа Пентагона предложен Пит Хегсет — ведущий Fox News, бывший военный. Ожидалось, что Трамп назначит своего бывшего госсекретаря Майка Помпео. Его обошли, потому что он стал лоббистом интересов Украины, войдя в совет директоров мобильного оператора Украины «Киевстар»? Но и альтернативную кандидатуру с удивлением обсуждают в Америке.

— То, что Помпео лоббирует украинские интересы, вряд ли имеет значение. В США гораздо сложнее найти человека, который не является в чем-то лоббистом.

Пит Хегсет никогда не занимал высоких должностей в вооруженных силах или в какой-либо лоббистской структуре, его можно воспринимать как «внешнего» человека — по отношению к американскому ВПК в первую очередь. Скорее всего, именно поэтому его и выбрали: с одной стороны, он лоялен лично Трампу, с другой — не связан никакими отношениями с бюрократической структурой Пентагона. Видимо, Трамп рассчитывает что-то в ней менять.

— Пит Хегсет чуть ли не чистку всего генералитета и чиновников Пентагона обещает. Думаете, Трамп может на это реально надеяться?

— Это на самом деле нетривиальная задача. Трамп много раз объявлял о каких-то масштабных чистках, но все попытки наталкиваются на бюрократическое сопротивление. Нет никаких гарантий, что чистка получится и сейчас. Впрочем, в отличие от предыдущей каденции, когда он назначал начальниками людей, пообещавших верность, но смотревших на сторону, сейчас он на это пока не ведется. Назначает действительно людей извне. Учитывая удивление, с которым восприняли известие о кандидатуре Пита Хегсета, не факт, что в сенате ее поддержат.

— Главой аппарата Белого дома впервые в американской истории станет женщина. Это Сьюзан Уайлс, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа. Как вы оцениваете это назначение?

— Сьюзан Уайлс известна в первую очередь своим высоким уровнем профессионализма с одной стороны, с другой — абсолютной деполитизированностью. В том смысле, что она не ищет внимания медиа, не вешает себе звезду за успех кампании Трампа. Она выполняет свою работу — и выполняет хорошо. Во время своего победного выступления в ночь выборов Трамп пригласил ее на сцену, а она только рукой помахала, отказалась говорить, в итоге выступал ее помощник.

Это хороший выбор главы аппарата, предпочитающего оставаться в тени и при этом знающего свою работу. Скорее всего, она продержится весь его срок и поможет в реализации назначений.

— Ожидали, что в команду попадет и Никки Хейли. Но нет, он ее не зовет.



— Да, Трамп заявил, что ни Хейли, ни Помпео не войдут в его администрацию. Хейли против него вела кампанию этой весной. А Помпео вроде бы ничего против Трампа не говорил, но, скорее всего, какие-то личные конфликты между ними были. А Трамп — человек достаточно злопамятный, с одной стороны, а с другой — сильно полагается на мнения членов своей семьи. И в этой итерации его президентства там главные не Иванка Трамп с Джаредом Кушнером, а его сыновья Дональд-младший и Эрик. У них отношения с Хейли и с Помпео очень плохие.

И, возможно, сработало мнение новых союзников Трампа — Маска и Рамасвами, у которых с Помпео взгляды на внешнюю политику прямо противоположные.

— Илон Маск и Вивек Рамасвами, похоже, становятся главами департамента эффективности правительства. Во-первых, что это за департамент? Во-вторых, почему назначаются оба-два доверенных лица Трампа на одно ведомство?

— Это какая-то новая структура в правительстве, никто не знает еще, как она выглядит и какие у нее конкретные полномочия. Известно только о цели ее создания: оптимизация бюрократического аппарата федерального правительства. А этой оптимизацией хотели заниматься и Илон Маск, и Вивек Рамасвами. Чтобы не выбирать как-то между одним и другим, их просто обоих туда решили назначить. Они соотносятся друг с другом достаточно комплементарно, готовы работать в одном направлении, не думаю, что у них будут какие-то серьезные конфликты.

— Трамп открыто выражает свою приязнь к Илону Маску, появляется с ним на публике и даже на каких-то переговорах. Что за неожиданная дружба?

— Во-первых, Маск — солидный донор избирательной кампании Трампа.

Во-вторых, он для республиканцев герой, потому что купил соцсеть «Твиттер»* (Х) и обеспечил там отсутствие модерации. Измерить эффект запрета на продемократическое модерирование сложно, конечно, но республиканцы уверены: это сыграло огромную роль в электоральной победе Трампа.

Хотя, может, этому есть простое объяснение — они просто подружились. Такое тоже бывает.

— Подвердились слухи о назначении Марко Рубио на пост госсекретаря при новой администрации. Его представляют ястребом — он поддерживает оказание военной помощи Израилю и Украине.

— Он предан Трампу. Его личные воззрения вторичны, будет исполнителем воли президента. Рубио недавно выпустил большой вдумчивый отчет про место Китая в мировой экономике и мировой политике, как раз, видимо, лоббируя самого себя на позицию госсекретаря. То есть главное там — не отношение к помощи Украине или Израилю, для новой администрации это периферийные вопросы, а взаимоотношения с Китаем. Если не вся его ястребиность, то основная будет направлена в китайскую сторону.

— Внешняя политика Рубио, по его словам, — это жесткость, понятно, к Китаю и России, но и к Ирану, Венесуэле, Кубе.

— Ястребиность в отношении Ирана влечет за собой рост цен на нефть, от чего страдают в первую очередь сами США, и они будут первыми пожинать плоды своей жесткости. Венесуэльскую нефть еще весной, когда развалились соглашения между Мадуро и оппозицией, убрали с рынка.

Что касается Кубы, то ей не на что надеяться. Какая бы администрация ни была в США, в обозримом будущем никаких послаблений для нее не вижу.

— Майкл Уолтц жестко призывал к прямому американскому вмешательству в конфликт на Украине, чтобы остановить Россию. Его прочат в помощники по национальной безопасности. А что будет, когда он придет в администрацию?

— Официальных заявлений о его выдвижении до сих пор нет. Во всяком случае, я их не нашел. И пока не увижу такого сообщения Трампа хотя бы на его странице в Х, буду с осторожностью относиться к таким вбросам. Ведь может случиться, как с Помпео, которому тоже сначала обещали пост министра обороны, а потом Трамп и сказал, что не хочет видеть его в администрации. Это во-первых. Во-вторых, эта должность влиятельная, но очень гибкая. Если посмотреть на поведение, например, предыдущих трамповских советников, а их было четверо, а также нынешнего — Джейка Салливана, то у них был разный профиль, разная медийная активность и разные роли. Каким они будут у Уолтца и будут ли, станет понятно позже.

— Губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм хотят назначить министром внутренней безопасности. Она лютый консерватор, выступает против программы медстрахования Обамы, против абортов, против однополых браков. Все думали, что она, а не Джей Ди Венс, станет вице-президентом у Трампа.

— Назначение Кристи Ноэм, на мой взгляд, чисто политическое. Поддержавшие Трампа по традиции получают какие-нибудь хлебные должности в администрации. У Ноэм силовой департамент, Трампу важен политический контроль над ним. Повлияет ли ее назначение на формирование какой бы то ни было политики… если честно, не уверен. Мне кажется, это типичное назначение лоялиста в кабинет.

— По-вашему, и назначение активной сторонницы трамповского MAGA Элиз Стефаник на должность посла США в ООН тоже возвращение долга за поддержку в избирательной кампании?

— Да. Спецпредставитель США в ООН — это должность, которую традиционно отдают кому-то за что-то. Она не ценность сама по себе: минимум внимания, максимум профиля. В свое время с этой должности началась федеральная карьера Никки Хейли, которая до этого была губернатором Южной Каролины. Это раздача слонов, бонус за лояльность. Да, Стефаник не очень-то поддерживала важные для Украины голосования по деньгам для Украины, так как не решается миграционный кризис администрацией Байдена, а не потому что она за мир. Там должность делает человека, а не человек — должность. В ООН она будет голосовать за что надо.

— Известны также назначения новых послов. Коллега по бизнесу и друг Трампа — инвестор Стивен Уиткофф станет, похоже, спецпосланником США на Ближнем Востоке. Это важно?

— Спецпредставитель США на Ближнем Востоке — расширение возможностей в бизнесе для такого человека, как Уиткофф. Хотя это для него не главное, скорее вопрос престижа. Про политическое влияние таких назначенцев ничего не могу сказать. Помните, в предыдущее президентство Трампа спецпредставителем США по Ближнему Востоку был Джейсон Гринблатт. А основную роль в подписании «Авраамовых соглашений», в которых были заинтересованы Соединенные Штаты, сыграл зять Трампа и его советник Джаред Кушнер.

Вообще-то, в Америке очень плохо с кадровыми дипломатами. Они, конечно, есть, но каждая новая администрация назначает новых послов, потому что это раздача слонов сторонникам. Так повелось еще со времен Эндрю Джексона. Обычно такие вот дипломатические посты — благодарность за поддержку на выборах.

— Так ли это? Бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, похоже, отправится в Израиль на должность посла. Он — сторонник израильтян, евангелический пастор. Трамп называет его «проводником стремления установить мир, проявляя силу». Там ему придется, вероятно, поработать.

— То, что Хакаби дружественно настроен к Израилю, может быть сигналом об изменении политики Белого дома. Но он не самостоятельная фигура в этой политике — сам по себе ничего не изменит. Никакой посол никогда не формирует политику — это проводник или точка коммуникации между Израилем и США. Впрочем, в этой стране периодически и эта функция не востребована: Нетаньяху сам приезжает в Вашингтон, выступает в конгрессе. И никакой посол не нужен.

— На основании предложенных или обсуждаемых кандидатур уже все-таки можно сделать какие-то выводы по поводу предпочтений Трампа? Кто войдет в новую администрацию?

— По поводу его предпочтений не надо строить догадки. Он их высказывает открыто. Про осушение Вашингтонского болота говорил еще в 2016 году. Другое дело, что, побывав уже один раз в должности президента, Трамп лучше понимает реальные механизмы функционирования того самого болота, которое он пытается осушить. Стало ли это его преимуществом сейчас по сравнению с прошлым президентским сроком? Да. Станет ли это решающим обстоятельством? Время покажет.

— Все эти бурно обсуждаемые кандидатуры теоретические или у них есть шанс на утверждение сенатом? Похоже, большинство из них — ястребы, и отношение к обеспечению Украины оружием и деньгами, возможно, изменится. А вот к России — вряд ли.

— Понимаете, важны не только назначения на эти высокие должности, но и на должности в так сказать, промежуточных звеньях. Про них мы, скорее всего, ничего не услышим, но они будут происходить вплоть до первых месяцев следующего года. Потом будут слушания по тем должностям, которые, согласно конституции, должны быть утверждены в Сенате.

До этого времени, если Трамп не передумает, его назначенцы будут только исполняющими обязанности, а значит, ограниченными в своих действиях. А учитывая нестабильное большинство трамповских республиканцев именно в сенате (есть и настроенные к Трампу враждебно), нет уверенности в том, что формируемая сейчас администрация не изменится по составу. Выводы делать очень рано.

*соцсеть, запрещенная в России.