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Происшествия Дом и участок тёщи Невзорова* в Лисьем Носу забрало государство

Дом и участок тёщи Невзорова* в Лисьем Носу забрало государство

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82 комментария

Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительной сделку между женой журналиста Александра Невзорова и ее матерью. Имущество в виде участка и жилого дома почти в 350 квадратных метров обращено в доход государства.

Эпопея с исками прокуратуры относительно загородного дома Невзоровых в Лисьем Носу закончилась в Приморском районном суде 5 декабря. Со стороны ответчика на заседание никто не пришел, не попали в зал и слушатели, о решении «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе. Решением суда сделка о продаже участка и жилого дома Лидией Невзоровой ее матери признана недействительной. В доход государства имущество обращено на том же основании, что и другие три соседних участка, — для этого прокуратура подала иск с требованием признать Лидию и Александра экстремистской ячейкой**, запретить их деятельность и забрать участки как используемые для экстремистской деятельности. Он был удовлетворен в июле этого года.

Попытки забрать имущество Невзорова начались с гражданских исков, после чего дом и участок в августе 2023 года и были переписаны на тёщу журналиста. Примерно такая же история с квартирой в Петроградском районе, по ней решение еще не принято.

Невзоров и его супруга уехали из России с началом СВО. Тёща осталась в Петербурге.

* Признан иностранным агентом Минюстом РФ.

** Александр и Лидия Невзоровы признаны членами запрещенного в России экстремистского объединения.

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Комментарии
84
ДЕД
1 час
Мне интересно, на какую статью закона опирался судья? А так то прецедент на будущее очень хороший! Ботоферма, смекаешь о чем я?😉
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Воровать и грабить - наше все.
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