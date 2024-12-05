Дом и участок тёщи Невзорова* в Лисьем Носу забрало государство

Эпопея с исками прокуратуры относительно загородного дома Невзоровых в Лисьем Носу закончилась в Приморском районном суде 5 декабря. Со стороны ответчика на заседание никто не пришел, не попали в зал и слушатели, о решении «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе. Решением суда сделка о продаже участка и жилого дома Лидией Невзоровой ее матери признана недействительной. В доход государства имущество обращено на том же основании, что и другие три соседних участка, — для этого прокуратура подала иск с требованием признать Лидию и Александра экстремистской ячейкой**, запретить их деятельность и забрать участки как используемые для экстремистской деятельности. Он был удовлетворен в июле этого года.