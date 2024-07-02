Невзоровых* признали экстремистской ячейкой и забрали у них дом

Октябрьский районный суд признал супругов Александра* и Лидию Невзоровых** членами «экстремистского объединения» и запретил деятельность этого объединения в РФ. Информацию подтвердили «Фонтанке» 2 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Заседание проходило в закрытом режиме.
По решению суда в доход государства будут обращены три земельных участка в Лисьем Носу, здание на участке, жилой дом, автомобиль «Хендай» и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект-Новые ресурсы». «Решение подлежит немедленному исполнению», — заявили в пресс-службе.
Как отмечала руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, прокурор мотивировал необходимость обращения участков в доход государства тем, что это имущество используется для осуществления экстремистской деятельности.
Адвокат супругов Алексей Прянишников* сообщал, что Невзоровым принадлежат только участки, хотя в иске фигурирует и жилой дом на них. Защитник указывал, что само здание принадлежит матери Лидии Невзоровой. Супруга иноагента в своих соцсетях утверждала, что в доме живет только ее мама-блокадница с собакой.
По словам Прянишникова, решение будут обжаловать. Он добавил, что изымается только то имущество, которое на праве собственности, согласно реестру, принадлежит Невзорову. Помимо этого, видимо, от следов деятельности экстремистской ячейки должен быть вычищен и Интернет. И тоже немедленно.
Как пояснили в Генпрокуратуре РФ, требования ведомства были связаны с тем, что Невзоровы «с марта 2022 года по настоящее время независимо от региона и страны проживания распространяют экстремистскую идеологию неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, размещая на персональных страницах в сети «Интернет» недостоверные сведения о проведении специальной военной операции».
* Признан Минюстом иностранным агентом.
** Запрещенное в РФ экстремистское объединение.