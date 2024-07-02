Невзоровых* признали экстремистской ячейкой и забрали у них дом

Октябрьский районный суд признал супругов Александра* и Лидию Невзоровых** членами «экстремистского объединения» и запретил деятельность этого объединения в РФ. Информацию подтвердили «Фонтанке» 2 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Заседание проходило в закрытом режиме.

По решению суда в доход государства будут обращены три земельных участка в Лисьем Носу, здание на участке, жилой дом, автомобиль «Хендай» и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект-Новые ресурсы». «Решение подлежит немедленному исполнению», — заявили в пресс-службе.

