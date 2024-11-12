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Общество В Петербурге арестовали квартиру тещи Александра Невзорова*. Жилплощадь хотят изъять

В Петербурге арестовали квартиру тещи Александра Невзорова*. Жилплощадь хотят изъять

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28 комментариев

В Петербурге прокуратура судится с женой публициста Александра Невзорова Лидией Невзоровой** и ее матерью Наталией Колесниковой из-за квартиры. Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 ноября, Петроградский районный суд арестовал квартиру Колесниковой в доме на улице Ленина.

Изначально жилплощадь принадлежала Лидии Невзоровой, но потом перешла по договору купли-продажи к ее матери. Теперь прокуратура просит признать эту сделку мнимой, вернуть квартиру Невзоровой и обратить в доход государства.

В мае этого года Октябрьский районный суд в Петербурге признал семейную пару Невзоровых экстремистским объединением и постановил обратить в доход государства принадлежащие им три земельных участка в Лисьем Носу, здание на участке, жилой дом, автомобиль «Хёндэ» и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы». Защита заявляла, что дом принадлежал Наталии Колесниковой, Лидия Невзорова в своих соцсетях писала, что ее мама-блокадница живет в доме одна.

Предварительное судебное заседание по сделке с квартирой на улице Ленина назначено на декабрь.

* Признан иностранным агентом Минюстом РФ.

** Александр и Лидия Невзоровы признаны членами запрещенного в России экстремистского объединения.

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Арест квартиры Александр Невзоров Петербург Прокуратура
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Комментарии
28
Kit.
1 час
А название этого "запрещенного в России экстремистского объединения" почему не написано?
михаил.ру
34 минуты
пишите фамилию Прокурора!! публичность необходима
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