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Политика Зеленский ввел санкции против Грузии

Зеленский ввел санкции против Грузии

1 665
10 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против Грузии и ее руководства. Какие именно ограничения начнут действовать, он не уточнил.

Санкции введены в том числе в отношении «части руководства» Грузии. Из документа следует, что ограничения направлены против 19 человек, в том числе в отношении премьер-министра Ираклия Кобахидзе, глав Службы госбезопасности страны, МВД и мэра Тбилиси.

Чего именно коснутся санкции и как Украина может повлиять на Грузию — пока неясно.

Введение рестрикций Зеленский анонсировал накануне в качестве ответа на действия грузинских властей, отказавшихся от переговоров с Евросоюзом до 2028 года. В стране уже неделю идут беспорядки, происходят столкновения с полицией.

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Комментарии
11
ДЕД
22 минуты
А по первому каналу, ведущий говорит почему-то - бывшей Украины...
Cashmare
23 минуты
кажись, порошок с истекшим сроком годности подсунули. скоро введёт санкции против южной кореи за манипуляции с военным положением, и конго за какую-то новую болезнь. и против эритреи, просто так, потому что вот
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