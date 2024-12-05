Зеленский ввел санкции против Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против Грузии и ее руководства. Какие именно ограничения начнут действовать, он не уточнил.
Санкции введены в том числе в отношении «части руководства» Грузии. Из документа следует, что ограничения направлены против 19 человек, в том числе в отношении премьер-министра Ираклия Кобахидзе, глав Службы госбезопасности страны, МВД и мэра Тбилиси.
Чего именно коснутся санкции и как Украина может повлиять на Грузию — пока неясно.
Введение рестрикций Зеленский анонсировал накануне в качестве ответа на действия грузинских властей, отказавшихся от переговоров с Евросоюзом до 2028 года. В стране уже неделю идут беспорядки, происходят столкновения с полицией.
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