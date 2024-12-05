Зеленский ввел санкции против Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против Грузии и ее руководства. Какие именно ограничения начнут действовать, он не уточнил.

Санкции введены в том числе в отношении «части руководства» Грузии. Из документа следует, что ограничения направлены против 19 человек, в том числе в отношении премьер-министра Ираклия Кобахидзе, глав Службы госбезопасности страны, МВД и мэра Тбилиси.