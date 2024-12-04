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Финансы ФАС пообещала пресекать необоснованный рост цен в магазинах перед Новым годом

ФАС пообещала пресекать необоснованный рост цен в магазинах перед Новым годом

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7 комментариев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала предупреждения ретейлерам, где напомнила о том, что магазины не должны необоснованно повышать цены на товары повышенного спроса перед Новым годом, сообщает пресс-служба ФАС 4 декбаря.

При обнаружении признаков недобросовесных действий со стороны оптовых и розничных организаций ФАС будет «принимать меры» антимонопольного реагирования.

Соответствующие предупреждения были направлены в X5 («Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток»), «Магнит», «Ленту», «Ашан», «О’Кей», «Глобус», «Монетку», «Метро», «Зельгрос», «Верный», «Мария Ра». ФАС посоветовала сетям оперативно сообщать, если поставщики начнут повышать отпускные цены на потребительские товары или если подорожает логистика и иные услуги.

Сегодня президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что красная икра подорожала к новогоднему столу. Он подчеркнул, что дело в сокращении вылова рыбы, а не в политике ЦБ и других факторах.

За прошедшую неделю серьезным ростом цен отметились овощи. По данным Росстата, огурцы подорожали сразу на 9,5%, помидоры — на 6,7%, капуста и лук — на 2,5% и 2% соответственно. Чуть прибавили в цене яйца, сливочное масло, курица, сыр и рыба. Водка и макароны подорожали на 0,1%.

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ФАС Рост цен Новый год
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Комментарии
7
Игорь Протасов
35 минут
То с коррупцией борются.... то с инфляцией... теперь вот с ценами... эффективность всюду одинаковая :-)
Akabos
38 минут
Инфляция, стой! Раз, два! Не помогло?! ЦБ же дал команду!
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