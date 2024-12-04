Петербург побелел. Посмотрите на заснеженный город с высоты птичьего полета

Тем временем на дворе зима — в Петербурге наконец-то снежно, по крайней мере для коммунальщиков. Сегодня «снежные» пункты приняли первый в этом сезоне снег. По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, снежный покров сформируется в выходные. А пока в городе сугробами и не пахнет, снегопад оставил после себя лишь следы и гололед.