Петербург побелел. Посмотрите на заснеженный город с высоты птичьего полета

Камеры «Лахта Центра» засняли, как Петербург накрывал первый снег: как «белеет» город, с высоты небоскреба видно особенно отчетливо.
На архивном осеннем видео Крестовский и Васильевский острова покрываются тонким слоем белых снежинок. «Снег, снег, снег. Смотрите первое снежное видео сезона», — пишут в соцсетях «Лахта Центра».
Тем временем на дворе зима — в Петербурге наконец-то снежно, по крайней мере для коммунальщиков. Сегодня «снежные» пункты приняли первый в этом сезоне снег. По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, снежный покров сформируется в выходные. А пока в городе сугробами и не пахнет, снегопад оставил после себя лишь следы и гололед.
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