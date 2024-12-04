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Город Петербург побелел. Посмотрите на заснеженный город с высоты птичьего полета

Петербург побелел. Посмотрите на заснеженный город с высоты птичьего полета

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Камеры «Лахта Центра» засняли, как Петербург накрывал первый снег: как «белеет» город, с высоты небоскреба видно особенно отчетливо.

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На архивном осеннем видео Крестовский и Васильевский острова покрываются тонким слоем белых снежинок. «Снег, снег, снег. Смотрите первое снежное видео сезона», — пишут в соцсетях «Лахта Центра».

Тем временем на дворе зима — в Петербурге наконец-то снежно, по крайней мере для коммунальщиков. Сегодня «снежные» пункты приняли первый в этом сезоне снег. По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, снежный покров сформируется в выходные. А пока в городе сугробами и не пахнет, снегопад оставил после себя лишь следы и гололед.

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Лахта Центр Первый снег Петербург
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