Первый грузовик снега привезли на снегоприемный пункт в Петербурге

К предстоящей зиме в Петербурге подготовили 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов (СИСП). Они есть почти в каждом районе города и в общей сложности рассчитаны на прием 101,5 тысячи кубометров в сутки.

Пока что в Петербурге солнечно и холодает после аномального тепла. Первый снег в городе выпал накануне, но снегопад был недолгим и оставил после себя лишь следы и гололед. По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, снежный покров сформируется в выходные. Но городские дорожные и садово-парковые предприятия переведены в режим повышенной готовности уже с 18 часов 3 декабря, и перед похолоданием превентивно обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами.