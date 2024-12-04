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Город Первый грузовик снега привезли на снегоприемный пункт в Петербурге

Первый грузовик снега привезли на снегоприемный пункт в Петербурге

1 485
7 комментариев

В Петербург пришла зима, как минимум «коммунальная». «Снежные» пункты Петербурга приняли первый в этом сезоне снег.

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В среду, 4 декабря, на снегоприемный пункт на проспекте Ленина, 93, в Зеленогорске поступили 17 кубометров снега, сообщили в пресс-службе «Водоканала Петербурга». Начало зимней работе положено.

К предстоящей зиме в Петербурге подготовили 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов (СИСП). Они есть почти в каждом районе города и в общей сложности рассчитаны на прием 101,5 тысячи кубометров в сутки.

«Теперь ждем первый снег, который будет растоплен на снегоплавильном пункте города», — добавили в «Водоканале».

Пока что в Петербурге солнечно и холодает после аномального тепла. Первый снег в городе выпал накануне, но снегопад был недолгим и оставил после себя лишь следы и гололед. По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, снежный покров сформируется в выходные. Но городские дорожные и садово-парковые предприятия переведены в режим повышенной готовности уже с 18 часов 3 декабря, и перед похолоданием превентивно обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами.

«Вероятность резких изменений погоды существует всегда», — отметил в своем телеграм-канале врио председателя комитета по благоустройству Сергей Петриченко. Сегодня улицы Петербурга чистят 666 машин и 921 дворник.

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Комментарии
7
iayaaz
1 час
это нужно отметить! устроить недельный выходной во всем городе...
Гость
1 час
Снег поди по всему Зеленогорску наскребали.
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