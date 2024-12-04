Яркое солнце посетило Петербург. Синоптик Колесов рассказал, ждать ли снега

Сегодня день выдался щедрым на солнечный свет. По всей видимости, такой подарок природа сделала петербуржцам за все серые дни, которые были перед этим. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Фонтанке», что в ближайшие несколько дней есть еще небольшая надежда на то, что солнце посетит Северную столицу снова.

«Сегодня был солнечный день, завтра — скорей всего тоже такой будет. Всю неделю у нас антициклон, так что вероятность солнца есть», — сказал специалист. Он подчеркнул, что уже к выходным дням небо вновь станет серым.

Сейчас началось небольшое похолодание, однако сильных морозов пока можно не ждать. Ночами в Ленинградской области может быть до минус 10 градусов, днем теплее. В Петербурге же в ближайшее время температура воздуха будет от минус 1 до минус 6 градусов.