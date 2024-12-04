Яркое солнце посетило Петербург. Синоптик Колесов рассказал, ждать ли снега

Яркое солнце накрыло лучами Петербург 4 декабря. Завораживающие городские зарисовки жители и гости города могли наблюдать в среду днем. Фотограф «Фонтанки» прогулялся и запечатлел их.
Сегодня день выдался щедрым на солнечный свет. По всей видимости, такой подарок природа сделала петербуржцам за все серые дни, которые были перед этим. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Фонтанке», что в ближайшие несколько дней есть еще небольшая надежда на то, что солнце посетит Северную столицу снова.
«Сегодня был солнечный день, завтра — скорей всего тоже такой будет. Всю неделю у нас антициклон, так что вероятность солнца есть», — сказал специалист. Он подчеркнул, что уже к выходным дням небо вновь станет серым.
Сейчас началось небольшое похолодание, однако сильных морозов пока можно не ждать. Ночами в Ленинградской области может быть до минус 10 градусов, днем теплее. В Петербурге же в ближайшее время температура воздуха будет от минус 1 до минус 6 градусов.
«Не исключаю, что к началу следующей недели может быть нулевая температура с осадками», — сказал Колесов. Он уточнил, что пока снега не ожидается.
К середине декабря станет холоднее, а в третьей декаде месяца возможна оттепель.
1 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Евгений Тишковец рассказал, что в России наступившая зима будет теплее, чем обычно. Морозы придут лишь к концу января.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.