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Общество Зима в России будет теплее нормы, а морозы придут только в конце января

Зима в России будет теплее нормы, а морозы придут только в конце января

3 097
8 комментариев

Наступившая зима практически на всей территории России будет теплее нормы. Особенно яркой положительная аномалия будет в Западной Сибири и на Урале, где температура будет на 3–6 градусов выше, в Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на 2–3 градуса выше климатической нормы. Прогнозом 1 декабря поделился ведущий специалист центра «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Сильные и обширные морозы в России ожидаются в конце января — начале февраля, когда две трети территории страны, особенно Сибирь и Дальний Восток, окажется во власти лютого холода.

При этом в прогнозе нет аномального количества осадков. В Москве высота снежного покрова во второй половине зимы ожидается на уровне 30–50 сантиметров, а местами и до метра, но из-за частых оттепелей сугробы будут постоянно «сдуваться».

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Комментарии
8
iigaza
1 час
Плохая новость, но есть прогноз и похуже. Оказывается, что земные океаны испарятся всего через 1 миллиард 400 миллионов лет, а не через 3.5 миллиарда, как оптимистично полагали ученые.
Гость
1 час
А плату за отопление на крутят как Воркуте, да или как в Магадане?!
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