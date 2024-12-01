Зима в России будет теплее нормы, а морозы придут только в конце января

Наступившая зима практически на всей территории России будет теплее нормы. Особенно яркой положительная аномалия будет в Западной Сибири и на Урале, где температура будет на 3–6 градусов выше, в Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на 2–3 градуса выше климатической нормы. Прогнозом 1 декабря поделился ведущий специалист центра «ФОБОС» Евгений Тишковец.