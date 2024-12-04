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Политика Спикер Майк Джонсон: никакой помощи Украине до конца года

Спикер Майк Джонсон: никакой помощи Украине до конца года

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Спикер Майк Джонсон в среду отклонил просьбу администрации Байдена включить 24 миллиарда долларов в качестве помощи Украине в рамках ожидаемого законопроекта о краткосрочных расходах, который Конгресс должен принять до 20 декабря. Об этом 4 декабря сообщает Politico.

«Я не планирую этого делать», сказал Джонсон в ответ на вопрос, добавит ли он помощь Украине к продолжающейся резолюции о финансировании правительства.

Управление по бюджету включило запрос на финансирование в список, отправленный Конгрессу в конце прошлого месяца. Новый транш экстренного финансирования Пентагона пойдет на поставку оружия и оборудования для Украины и пополнение запасов США.

Джонсон, выступая на пресс-конференции лидеров республиканской партии в Палате представителей, заявил, что победа Трампа на выборах меняет динамику конфликта России с Украиной и что решение о любой дополнительной помощи США Киеву должно приниматься следующей администрацией.

«События на Украине развиваются с каждым часом… Джо Байдену не подобает принимать такое решение сейчас. У нас новый избранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего по всем этим вопросам, так что сейчас речь о финансировании Украины не пойдет», сказал Джонсон.

Запрос Белого дома в Конгресс предусматривал бы предоставление дополнительной помощи Украине до 2026 года на фоне ожиданий, что Трамп окажет давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта.

Запрос также включал $16 млрд для Министерства обороны на пополнение запасов, отправленных в Украину, и средства на ремонт военной техники на складах МО. Средства также используются для возмещения Министерству обороны расходов на военное образование и подготовку, предоставленные украинскому правительству или другим иностранным государствам, поддерживающим Украину.

У администрации Байдена осталось около 6 миллиардов долларов для Украины, но она сталкивается с трудностями при выделении всей суммы из-за сокращения американских военных запасов.

В понедельник администрация объявила о военном пакете стоимостью 725 миллионов долларов, который будет включать средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем, артиллерийское и противотанковое оружие.

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