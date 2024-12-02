США выделяют Украине пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. В него войдут противопехотные мины

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов: об этом 2 декабря сообщили в Государственном департаменте.
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, это — дополнительная помощь, которая предоставлена в рамках полномочий президента США по списанию вооружений со складов Пентагона.
Новые поставки предусматривают передачу вооруженным силам Украины партию противопехотных мин. О том, что президент США Джо Байден одобрил противопехотные мины для Украины, «перечеркнув собственную политику», на фоне угрозы российского прорыва на востоке Украины, стало известно в ноябре.
Также в пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые вооружения, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, средства против беспилотников.
Ранее сегодня новые поставки оружия Украине пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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