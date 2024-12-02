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Политика Шольц встретился с Зеленским и пообещал ему многое. А потом опубликовал послание Путину

Шольц встретился с Зеленским и пообещал ему многое. А потом опубликовал послание Путину

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12 комментариев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и объявил о передаче Украине пакета военной помощи на 650 миллионов евро. Визит германского канцлера ранее не анонсировали.

По приезде Шольц пообещал, что до конца года Германия выделит новый пакет военной помощи, в который войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники. Помимо этого, по его словам, Германия направит Киеву шесть оснащенных вооружением вертолетов Sea King, 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет, 60 танков M-84 и БМП M-80 югославской разработки.

«Я хочу здесь на месте ясно заявить, что Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе. Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем, и делаем то, что говорим», — заявил Шольц. После этого в соцсети X он опубликовал послание президенту России Владимиру Путину.

«Мы настроены на долгосрочную перспективу. Мы не откажемся от нашей поддержки Украины. Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется».

Канцлеру также показали украинские беспилотники «с умным компонентом», производимые совместно с немецкими предприятиями, и систему управления «роя дронов».

Последний раз Шольц посещал Украину в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и действующим в тот момент премьер-министром Италии Марио Драги.

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Олаф Шольц Киев Владимир Зеленский Поставки оружия Германия ФРГ
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Комментарии
13
DanCitizen
47 минут
Браво, Олаф! Моё самое искреннее уважение!
Mies
38 минут
Беспилотники Helsing - это не обычные, наводимые человеком дроны-камикадзе, а высокотехнологичные летательные аппараты под управлением искусственного интеллекта, неофициально прозванные "мини-таурусами".
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