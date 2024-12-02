Шольц встретился с Зеленским и пообещал ему многое. А потом опубликовал послание Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и объявил о передаче Украине пакета военной помощи на 650 миллионов евро. Визит германского канцлера ранее не анонсировали.

По приезде Шольц пообещал, что до конца года Германия выделит новый пакет военной помощи, в который войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники. Помимо этого, по его словам, Германия направит Киеву шесть оснащенных вооружением вертолетов Sea King, 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет, 60 танков M-84 и БМП M-80 югославской разработки.

«Я хочу здесь на месте ясно заявить, что Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе. Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем, и делаем то, что говорим», — заявил Шольц. После этого в соцсети X он опубликовал послание президенту России Владимиру Путину.