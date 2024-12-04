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Политика Общество Мальта аннулировала визу Марии Захаровой накануне встречи ОБСЕ

Мальта аннулировала визу Марии Захаровой накануне встречи ОБСЕ

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30 комментариев

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали ранее выданную Мальтой визу накануне 31-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое должно состояться 5–6 декабря в Валлетте. Это произошло, по данным ТАСС, «перед вылетом российский делегации из Москвы».

В заявлении Министерства иностранных дел России утверждается, что «проблеме невыдачи виз членам российской делегации» будет уделено «особое внимание», а случай с Захаровой называется «беспрецедентным».

Согласно заявлению МИД, Мальтийское председательство аннулировало визу официальному представителю дипломатического ведомства с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств».

Сама Захарова в своем телеграм-канале пожаловалась на «западную гидру», от козней которой житья нет российским дипломатам, припомнила, как «год назад официальная София запретила… пролетать над Болгарией в самолёте российской делегации», и заявила, что сегодня «в глубине души рада такому повороту событий, потому что теперь сможет пойти на концерт в Кремлёвский дворец, где выступает детский коллектив „Домисолька“».

ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяет 57 государств из Северной Америки, Европы и Азии. Ключевой темой предстоящего СМИД для российской делегации станет оценка возможности преодоления кризиса Организации накануне ее 50-летия, сообщили в МИД РФ, добавив, что несомненную пользу ОБСЕ принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС и СНГ.

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ПО ТЕМЕ
ОБСЕ МИД РФ Мария Захарова Виза Аннулирование
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Комментарии
30
Klaustrofobik
1 час
Аблигация или Аппликация ?
Рострелли
1 час
"теперь сможет пойти на концерт в Кремлёвский дворец, "... Ахаха. Оптимистка Маша не унывает. У нее стакан всегда наполовину с горкой.
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