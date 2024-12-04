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Авто Город Парковку на пандусе Ладожского вокзала открыли после ремонта

Парковку на пандусе Ладожского вокзала открыли после ремонта

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2 комментария
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На Ладожском вокзале в Петербурге сняли все ограничения, которые вводились из-за ремонта на парковке. Она вновь полностью доступна и работает в обычном режиме.

Парковочное пространство, расположенное на пандусе Ладожского вокзала, открыто после полной замены асфальтового покрытия, сообщили 4 декабря в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Из-за ремонта парковка была полностью закрыта с 1 по 10 ноября, а в остальные дни работала с ограничениями движения.

Стоянка рассчитана на 82 легковых автомобиля. Также есть 9 парковочных мест для машин маломобильных пассажиров. В марте на Ладожском вокзале ввели плату с первой секунды парковки, что стало неприятным сюрпризом для многих водителей, несмотря на предупреждения. В мае там все же вернули прежний режим: для посадки и высадки пассажиров дается бесплатный период в 10 минут.

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Петербург Ладожский вокзал Парковка
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Комментарии
2
Арина Родионовна
40 минут
Расположение этой парковки на пандусе обеспечивает быстрый и удобный доступ к основным зонам вокзала, включая платформы и залы ожидания.
Арина Родионовна
39 минут
Кстати, парковка очень вметсительная, больше 80 машин вмещает. И оборудована системой Fast Track
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