Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

зап.

 763мм 66%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Промышленный Петербург
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Рейтинги "Фонтанки"
Авто Парковку у Ладожского вокзала в ноябре сначала закроют, потом ограничат

Парковку у Ладожского вокзала в ноябре сначала закроют, потом ограничат

635
1 комментарий

В ноябре 2024 года изменится режим работы парковки у Ладожского вокзала. Первые полторы недели она будет закрыта совсем, остаток месяца водителям придется внимательно следить за ограничениями.

С 1 по 10 ноября на Ладожском вокзале будет закрыто парковочное пространство, расположенное на пандусе, предупреждает 29 октября пресс-служба ОЖД. Там запланирован текущий ремонт, в рамках которого заменят асфальтовое покрытие.

Затем парковку откроют в ограниченном режиме: с 11 по 30 ноября там будут временно ограничивать движение на разных участках дороги. Пассажиров просят планировать маршруты заранее и при необходимости пользоваться другими парковками.

В марте этого года, после открытия движения по Гранитной улице, парковка на Ладожском вокзале стала платной с первой секунды. Несмотря на предупреждения, для многих водителей это стало неприятным сюрпризом. В мае там вернули бесплатный период для посадки и высадки пассажиров. Он составляет 10 минут.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург Ладожский вокзал Парковка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20