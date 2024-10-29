Парковку у Ладожского вокзала в ноябре сначала закроют, потом ограничат

В ноябре 2024 года изменится режим работы парковки у Ладожского вокзала. Первые полторы недели она будет закрыта совсем, остаток месяца водителям придется внимательно следить за ограничениями.

С 1 по 10 ноября на Ладожском вокзале будет закрыто парковочное пространство, расположенное на пандусе, предупреждает 29 октября пресс-служба ОЖД. Там запланирован текущий ремонт, в рамках которого заменят асфальтовое покрытие.

Затем парковку откроют в ограниченном режиме: с 11 по 30 ноября там будут временно ограничивать движение на разных участках дороги. Пассажиров просят планировать маршруты заранее и при необходимости пользоваться другими парковками.

В марте этого года, после открытия движения по Гранитной улице, парковка на Ладожском вокзале стала платной с первой секунды. Несмотря на предупреждения, для многих водителей это стало неприятным сюрпризом. В мае там вернули бесплатный период для посадки и высадки пассажиров. Он составляет 10 минут.