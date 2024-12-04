В Новороссийске работает ПВО. Объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске ночью 4 декабря была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Сообщение об опасности атаки БПЛА появилось в 01:45. Глава города Андрей Кравченко уведомил о работе средств противовоздушной обороны.
Местные жители в соцсетях пишут о нескольких взрывах, которые они слышали над акваторией Черного моря.
Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.
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