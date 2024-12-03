«Токио Сити» на Сизова отказался работать с поставщиком, в рыбе которого нашли сальмонеллу

Руководство «Токио Сити» предварительно не будет обжаловать решение Приморского районного суда, который приостановил деятельность ресторана на Сизова, 9, на месяц. Об этом 3 декабря сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Яковлев, представляющий интересы ООО «Инфинити» (принадлежит «Токио Сити» на Сизова). По его словам, ресторан уже заключил договор на поставку рыбной продукции с другой компанией.

«Решение суда, предварительно, обжаловать не будем. Мы полагаем, что это решение продиктовано тем, что расследование Роспотребнадзора с точки зрения источника инфекции продолжается, мы оказываем всю помощь, находимся с ведомством в постоянном контакте», — рассказал Сергей Яковлев.

Как стало известно ранее, компанию «Инфинити» признали виновной в нарушении санитарных требований к организации питании населения. Ресторан отказался от услуг «Гавани», которая поставляла им рыбу. Роспотребнадзор нашел на предприятии множество нарушений по части санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «Гавань», в свою очередь, закупала морепродукты у производителя ООО «Остров Аквакультура». В рыбе нашли сальмонеллу и листерии, из-за чего «Гавань» по решению суда приостановит деятельность на 90 суток.

Кроме того, руководство заведения продолжает собирать сведения о пострадавших. На данный момент к ним обратились четверо отравившихся, которые продолжают лечение в стационаре. Всего на сегодняшний день в больнице им. Боткина находится семь пострадавших.

Следственный комитет расследует уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг после массового отравления посетителей «Токио Сити» на проспекте Сизова. На плохое самочувствие пожаловались 23 гостя, которые ели там 24 и 25 ноября.