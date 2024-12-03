После заражения 23 человек суд закрыл ресторан на Сизова на месяц, а поставщика рыбы с сальмонеллой — на 90 суток

Приморский районный суд приостановил деятельность ООО «Гавань» — компании-поставщика рыбной продукции в ресторан «Токио Сити» — на 90 суток. В их продукции нашли сальмонеллу и листерию. Об этом 3 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также на месяц приостановлена работа ООО «Инфинити», которой принадлежит ресторан на Сизова, 9.

Напомним, 23 человека обратились за помощью медиков в связи с острой кишечной инфекцией после посещения «Токио Сити». Опасные бактерии были обнаружены в рыбе, которую поставляла «Гавань». Отмечается, что компания получила филе мороженой форели в вакуумной упаковке от производителя ООО «Остров Аквакультура».

Эпидемиологическое расследование показало, что в «Гавани» не производится текущая дезинфекция, автотранспорт дезинфицируют с нарушением санитарных норм. Поддоны для хранения рыбной продукции повреждены, что не позволяет осуществлять качественную уборку, в производственных помещениях санитарное содержание неудовлетворительное.

«Гавань» была признана виновной в нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, «Инфинити» — в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Ранее в «Токио Сити» заявили о готовности оказать помощь всем пострадавшим. Адвокат компании сообщил «Фонтанке», что после происшествия заведение было закрыто по решению руководства.

По данным «Фонтанки», на утро 3 декабря продолжают лечение 7 больных.