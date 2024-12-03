Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

4 м/c,

ю-з.

 756мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Данные Росстата и реальность
Копим на будущее
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Бизнес После заражения 23 человек суд закрыл ресторан на Сизова на месяц, а поставщика рыбы с сальмонеллой — на 90 суток

После заражения 23 человек суд закрыл ресторан на Сизова на месяц, а поставщика рыбы с сальмонеллой — на 90 суток

2 919
6 комментариев

Приморский районный суд приостановил деятельность ООО «Гавань» — компании-поставщика рыбной продукции в ресторан «Токио Сити» — на 90 суток. В их продукции нашли сальмонеллу и листерию. Об этом 3 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также на месяц приостановлена работа ООО «Инфинити», которой принадлежит ресторан на Сизова, 9.

Напомним, 23 человека обратились за помощью медиков в связи с острой кишечной инфекцией после посещения «Токио Сити». Опасные бактерии были обнаружены в рыбе, которую поставляла «Гавань». Отмечается, что компания получила филе мороженой форели в вакуумной упаковке от производителя ООО «Остров Аквакультура».

Эпидемиологическое расследование показало, что в «Гавани» не производится текущая дезинфекция, автотранспорт дезинфицируют с нарушением санитарных норм. Поддоны для хранения рыбной продукции повреждены, что не позволяет осуществлять качественную уборку, в производственных помещениях санитарное содержание неудовлетворительное.

«Гавань» была признана виновной в нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, «Инфинити» — в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Ранее в «Токио Сити» заявили о готовности оказать помощь всем пострадавшим. Адвокат компании сообщил «Фонтанке», что после происшествия заведение было закрыто по решению руководства.

По данным «Фонтанки», на утро 3 декабря продолжают лечение 7 больных.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
169991062
1 час
до чего дошёл прогресс...!!!
Гость
1 час
Так и не соизволили местные шерстеподгорельцы извиниться перед работниками кухни ресторана, которых огульно обвиняли в отравлении посетителей. 🤨 Хотя ещё на прошлой неделе компетентными органами установлено, что виноват поставщик, отгрузивший заражёную сальмонеллой рыбу. 🥱
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10