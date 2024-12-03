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Общество В регионах РФ запустят программу «Время героев» для внедрения участников СВО в мирную жизнь

В регионах РФ запустят программу «Время героев» для внедрения участников СВО в мирную жизнь

2 017
37 комментариев

Вице-губернаторам по внутренней политике российских регионов предстоит создать аналоги программы «Время героев» или предоставить работу ветеранам специальной военной операции в органах власти. Соответствующее поручение было озвучено на семинаре в образовательном центре «Сенеж» с целью интеграции участников в мирную жизнь, пишут «Ведомости» 3 декабря.

Речь идет о внедрении конкурсов наподобие федерального проекта «Время героев». «Это нужно, чтобы ветераны активнее интегрировались и во власть, и в бизнес-структуры, если на их работу есть запрос, если у них есть компетенции», — указал один из источников.

Похожие проекты уже начали появляться в субъектах, однако на региональном уровне аналогов нет.

Программа «Время героев» запущена 1 марта 2024 года, а уже в мае первые 83 участника приступили к обучению. К ноябрю 12 из них получили первые назначения. Это полпред президента в УФО Артем Жога, ставший руководителем Тамбовской области Евгений Первышов и сенатор РФ Алексей Кондратьев, часть получили новые должности. На второй поток программы «Время героев» заявки подали более 1000 участников и ветеранов СВО. Подать заявки можно до 15 января 2025 года.

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Комментарии
37
ДЕД
1 час
...если на их работу есть запрос, если у них есть компетенции... Прям все герои как на подбор с высшим экономическим и опытом работы на руководящих должностях. А на деле - эвон два героя из Луги...
282799367
1 час
"08:59 Под Лугой из земли подняли два трупа. Задержаны участники СВО"
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