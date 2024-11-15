Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

зап.

 753мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50
Куда пойти на выходных
Почему все опять болеют
Дом Радио
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Общество На второй поток программы «Время героев» заявки подали более 1 000 участников СВО

На второй поток программы «Время героев» заявки подали более 1 000 участников СВО

575

За первые часы после старта приема заявок на отбор во второй поток программы «Время героев» заявки подали более 1 000 участников и ветеранов спецоперации.

Прием заявок стартовал 15 ноября, о чем было объявлено после заседания общественного совета программы «Время героев», прошедшего накануне. Подать заявки можно до 15 января.

Отмечается, что автоматически участниками второго отбора стали те, кто получил хорошие оценки во время первого, но результаты их были получены уже в тот момент, когда отбор был завершен. Также часть участников первого отбора успели подать документы, но не прошли тестирование — теперь они тоже смогут пройти отбор.

Некоторым во время первых тестов не хватило знаний или квалификации. Для них была организована программа заочного дистанционного обучения в Президентской академии. Преимуществ для попадания на второй поток ее прохождение не дает, однако такие участники тоже получают второй шанс.

«Кроме этих трех категорий мы объявляем отбор второго потока для тех, кто весной вообще не услышал, не поверил, не подумал, — мы говорим им „добро пожаловать“ на программу», — заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника приступили к обучению. К ноябрю текущего года 12 участников первого потока получили первые назначения. Это полпред президента в УФО Артем Жога, ставший руководителем Тамбовской области Евгений Первышов и сенатор РФ Алексей Кондратьев. Еще несколько человек готовятся к переходу на новую работу.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
Новости компаний
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
Новости компаний
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
ТОП 5
Новости компаний
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25