На второй поток программы «Время героев» заявки подали более 1 000 участников СВО

За первые часы после старта приема заявок на отбор во второй поток программы «Время героев» заявки подали более 1 000 участников и ветеранов спецоперации.

Прием заявок стартовал 15 ноября, о чем было объявлено после заседания общественного совета программы «Время героев», прошедшего накануне. Подать заявки можно до 15 января.

Отмечается, что автоматически участниками второго отбора стали те, кто получил хорошие оценки во время первого, но результаты их были получены уже в тот момент, когда отбор был завершен. Также часть участников первого отбора успели подать документы, но не прошли тестирование — теперь они тоже смогут пройти отбор.

Некоторым во время первых тестов не хватило знаний или квалификации. Для них была организована программа заочного дистанционного обучения в Президентской академии. Преимуществ для попадания на второй поток ее прохождение не дает, однако такие участники тоже получают второй шанс.

«Кроме этих трех категорий мы объявляем отбор второго потока для тех, кто весной вообще не услышал, не поверил, не подумал, — мы говорим им „добро пожаловать“ на программу», — заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника приступили к обучению. К ноябрю текущего года 12 участников первого потока получили первые назначения. Это полпред президента в УФО Артем Жога, ставший руководителем Тамбовской области Евгений Первышов и сенатор РФ Алексей Кондратьев. Еще несколько человек готовятся к переходу на новую работу.