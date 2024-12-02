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Город МЧС петербуржцам: готовьтесь к сложной погоде

МЧС петербуржцам: готовьтесь к сложной погоде

6 670
4 комментария
Источник:

ГУ МЧС по Петербургу 2 декабря предупреждает, что завтра погода в городе ухудшится.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Напомним, завтра наш регион окажется в тёплом секторе североатлантического циклона, который обеспечит дожди, переходящие в мокрый снег. А затем придёт антициклон. Подробный прогноз погоды на неделю читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
4
Гость
1 час
А как готовится то что ж не написали?
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