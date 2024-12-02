МЧС петербуржцам: готовьтесь к сложной погоде

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







ГУ МЧС по Петербургу 2 декабря предупреждает, что завтра погода в городе ухудшится.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Напомним, завтра наш регион окажется в тёплом секторе североатлантического циклона, который обеспечит дожди, переходящие в мокрый снег. А затем придёт антициклон. Подробный прогноз погоды на неделю читайте на «Фонтанке».