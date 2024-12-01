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Происшествия Экс-зампред Красносельского райсуда ушел на СВО и получил уголовное дело

Экс-зампред Красносельского райсуда ушел на СВО и получил уголовное дело

1 813
3 комментария

Бывший зампред Красносельского районного суда Петербурга Виктор Овчаров уехал в зону специальной военной операции. Это стало известно на ноябрьском заседании Высшей квалификационной коллегии судей, где принималось решение о возбуждении в отношении Овчарова уголовного дела. Сам он по вышеупомянутой причине в заседание не явился, его интересы отстаивал представитель.

ВККС удовлетворила ходатайство председателя СКР Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Овчарова. Следствие видит в нем посредника во взяточничестве. Полномочия Овчарова были прекращены еще год назад.

«Фонтанка» писала об этом громком инциденте в судейском мире. В октябре 2023 года оперативники ФСБ вынудили зампреда райсуда открыть личный автомобиль. В машине нашлась крупная сумма — почти 3 млн рублей. После этого обыски прошли по месту жительства Овчарова и в его кабинете.

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Комментарии
3
266087295
12 минут
Последовательность обратная. Сначала у судьи возникли неприятности и перспектива уголовного дела и он уехал на СВО. Потом коллегия дала согласие на возбуждение уг.дела. В последнее время это модная тенденция. Как только на горизонте замаячила посадка, чиновник уезжает на СВО, отсиживается там где-нибудь в тылу несколько месяцев, а потом возвращается героем, которого теперь и сажать вроде бы неловко.
Гость
15 минут
Судя по всему, где то на югах есть "блатные" подразделения, где отсиживаются проворовавшиеся чиновники.
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