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Происшествия Система бронирования авиабилетов Leonardo заработала после сбоя

Система бронирования авиабилетов Leonardo заработала после сбоя

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Система бронирования авиабилетов Leonardo заработала после сбоя — о восстановлении сервиса сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Ростеха» (является соразработчиком Leonardo).

«В настоящее время система работает в штатном режиме», — сообщили в госкорпорации и уточнили, что трудности с переоформлением и возвратом билетов происходили в связи с «глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов». Никаких проблем с регистрацией авиапассажиров при этом не наблюдалось.

В работе сервисов доставки Flowwow, «Вкусно — и точка», «Магнит Маркет», «Додо пицца», «Бургер Кинг», «Ламода» и ряда других российских компаний в пятницу вечером произошел масштабный сбой, следует из данных Downdetector. Роскомнадзор подтвердил сбои и заявил, что проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, который используют все испытывающие проблемы ресурсы. «Код Дурова» сообщает, что проблемы вызваны сбоем в работе облачного провайдера Yandex Cloud. По словам источника издания, техническая команда уже работает над исправлением инцидента.

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Система бронирования авиабилетов Leonardo Сбой Ростех Роскомнадзор
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