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Происшествия После тарана остановки в Коломягах ищут хозяина машины. От этого зависит, кого и как накажут

После тарана остановки в Коломягах ищут хозяина машины. От этого зависит, кого и как накажут

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10 комментариев

Ночные покатушки молодой автомобилистки в Приморском районе Петербурга обросли новыми обстоятельствами. Сейчас полиция выясняет, кто хозяин машины, которой она управляла, и знал ли он, что девушка села за руль.

Около 6:50 29 ноября 19-летняя девушка на автомобиле Mercedes врезалась в автобусную остановку на Репищевой улице, 16. У автомобилистки заметили явные признаки алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование она отказалась. На нее составили соответствующий протокол, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Источник:

При оформлении ДТП оказалось, что водительских прав у девушки нет. Сейчас полицейские выясняют, кто собственник «Мерседеса». В зависимости от обстоятельств, наказание может понести как сама нарушительница, так и хозяин машины. Если она села за руль с его ведома, то гражданину грозит административная ответственность за передачу управления водителю без прав. Если он не знал, то девушке грозит уже уголовное дело по статье об угоне.

Машину отправили на спецстоянку.

UPD: Сотрудники полиции связались с владельцем автомобиля, добавили в главке позже. Узнав о перспективах административной ответственности, штрафа до 50 тысяч рублей и оплаты ремонта остановки из своего кармана, он заверил правоохранителей, что машину девушке брать не разрешал и в ближайшее время напишет соответствующее заявление.

По материалам полиции суд назначил автомобилистке наказание в виде 14 суток административного ареста.

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Комментарии
10
Панкихой
1 час
А если он герой СВО? А, )) ... съёли.
Гость
1 час
Похоже тут 6.11. )) Расскажите подробнее о владельце авто и девушке. Возраст, род занятий?
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