После тарана остановки в Коломягах ищут хозяина машины. От этого зависит, кого и как накажут

Ночные покатушки молодой автомобилистки в Приморском районе Петербурга обросли новыми обстоятельствами. Сейчас полиция выясняет, кто хозяин машины, которой она управляла, и знал ли он, что девушка села за руль.

Около 6:50 29 ноября 19-летняя девушка на автомобиле Mercedes врезалась в автобусную остановку на Репищевой улице, 16. У автомобилистки заметили явные признаки алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование она отказалась. На нее составили соответствующий протокол, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При оформлении ДТП оказалось, что водительских прав у девушки нет. Сейчас полицейские выясняют, кто собственник «Мерседеса». В зависимости от обстоятельств, наказание может понести как сама нарушительница, так и хозяин машины. Если она села за руль с его ведома, то гражданину грозит административная ответственность за передачу управления водителю без прав. Если он не знал, то девушке грозит уже уголовное дело по статье об угоне.