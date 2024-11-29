В Коломягах девушка предпочла парню пьяные ночные гонки по городу

Минувшей ночью в Коломягах девушка села за руль, предварительно выпив, и отправилась кататься по городу. Для поездки она выбрала арендованный автомобиль.

Скоростная езда под алкоголем привела к ДТП — девушка влетела в павильон остановки. Людей там не было.

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На место аварии приехала полиция и задержала 19-летнюю девушку. Все произошло в Приморском районе, пишет «Дорожный инспектор».