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Происшествия В Коломягах девушка предпочла парню пьяные ночные гонки по городу

В Коломягах девушка предпочла парню пьяные ночные гонки по городу

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10 комментариев

Минувшей ночью в Коломягах девушка села за руль, предварительно выпив, и отправилась кататься по городу. Для поездки она выбрала арендованный автомобиль.

Источник:

Скоростная езда под алкоголем привела к ДТП — девушка влетела в павильон остановки. Людей там не было.

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На место аварии приехала полиция и задержала 19-летнюю девушку. Все произошло в Приморском районе, пишет «Дорожный инспектор».

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Комментарии
10
Garik.Maremanov.1-1
33 минуты
Ну, похмелье у нее тяжелое будет - особенно, когда увидит счет за побитый Мерс.
281614283
21 минута
Пьяная девушка . . . голове не хозяйка )))
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