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Афиша Plus Кино Министр культуры рассказала, сколько фильмов нужно снимать в год, и пообещала господдержку сиквелов

Министр культуры рассказала, сколько фильмов нужно снимать в год, и пообещала господдержку сиквелов

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6 комментариев

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, сколько фильмов нужно снимать России в год для устойчивого развития киноотрасли. В комментарии ТАСС она объяснила, что необходимо около 300 отечественных кинотеатральных релизов, из которых порядка 60 — крупные.

«Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году», — ранее предсказывала она.

По информации Любимовой, в 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, за январь–ноябрь 2024-го — 192.

Также она рассказала о намерении сбалансировать график релизов, увеличив выпуск фильмов в летний сезон. Поддерживать его планируется за счет сиквелов. Их съемки и последующий выпуск в период с 1 июня по 15 августа власти будут стимулировать за счет господдержки — было принято решение выделять финансирование на «продолжения наиболее полюбившихся зрителям картин» на безвозвратной основе.

Ранее «Фонтанка» беседовала на тему большого количества кинорелизов с гендиректором компании «Невафильм» Олегом Березиным — он объяснял, почему большое количество выпускаемых картин, по его мнению, только вредит кинотеатрам.

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Комментарии
6
Акакий Б.
9 минут
Тщетная надежда на то,что количество перейдёт в качество,в отношении отечественного кино обречена на провал.
Garik.Maremanov.1-1
5 минут
Останется только зрителей найти для этих блокбастеров...
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