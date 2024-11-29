Бороться с борщевиком в Петербурге планируют с помощью БПЛА и «умных» камер

Во время конференции «Ограничение распространения агрессивных инвазивных видов растений в городской среде» в Законодательном собрании Петербурга Алексей Геращенко напомнил, что в 2024 году в городе запустили восемь комплексов нейросетевой видеоаналитики, которые распознают 18 видов нарушений. Среди них — ненадлежащее содержание фасадов зданий (постороннее оборудование, несогласованные надписи и рисунки), ямы, навалы мусора, переполненные урны и мусорные контейнеры. ГАТИ в сотрудничестве с ГИБДД и комитетом по информатизации запустила нейросеть, которая охватила данные с 10 тысяч камер городского мониторингового центра. Планируется увеличить количество таких камер до 20 тысяч.

«Разработчики тестируют фиксацию борщевика с помощью этих нейросетевых комплексов. В таком случае мы более эффективно сможем наказывать владельцев территории, на которой растет борщевик. Надеюсь, к предстоящему сезону мы эту систему распознавания запустим. Кроме того, мы обучили в инспекции пилотов БПЛА. У нас есть беспилотники, разрешение Минобороны, ФСБ на облёт территории города. Мы формируем и согласовываем маршруты для того, чтобы на труднодоступных территориях фиксировать нарушения с помощью БПЛА. В предстоящий сезон всеми этими способами будем бороться», — сказал Геращенко.