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Город Бороться с борщевиком в Петербурге планируют с помощью БПЛА и «умных» камер

Бороться с борщевиком в Петербурге планируют с помощью БПЛА и «умных» камер

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34 комментария

Борщевик в Петербурге собираются выявлять с помощью беспилотников и «умных» видеокамер, заявил начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Алексей Геращенко 29 ноября. Использовать эти инструменты борьбы с борщевиком и нерадивыми собственниками земельных участков планируют уже с 2025 года.

Во время конференции «Ограничение распространения агрессивных инвазивных видов растений в городской среде» в Законодательном собрании Петербурга Алексей Геращенко напомнил, что в 2024 году в городе запустили восемь комплексов нейросетевой видеоаналитики, которые распознают 18 видов нарушений. Среди них — ненадлежащее содержание фасадов зданий (постороннее оборудование, несогласованные надписи и рисунки), ямы, навалы мусора, переполненные урны и мусорные контейнеры. ГАТИ в сотрудничестве с ГИБДД и комитетом по информатизации запустила нейросеть, которая охватила данные с 10 тысяч камер городского мониторингового центра. Планируется увеличить количество таких камер до 20 тысяч.

«Разработчики тестируют фиксацию борщевика с помощью этих нейросетевых комплексов. В таком случае мы более эффективно сможем наказывать владельцев территории, на которой растет борщевик. Надеюсь, к предстоящему сезону мы эту систему распознавания запустим. Кроме того, мы обучили в инспекции пилотов БПЛА. У нас есть беспилотники, разрешение Минобороны, ФСБ на облёт территории города. Мы формируем и согласовываем маршруты для того, чтобы на труднодоступных территориях фиксировать нарушения с помощью БПЛА. В предстоящий сезон всеми этими способами будем бороться», — сказал Геращенко.

Он отметил, что Петербург готов делиться своим опытом и наработками с регионами.

В ближайшее время на «Фонтанке» выйдет текст о том, как правильно бороться с борщевиком. Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как жители Московского района семь лет воевали с борщевиком в сквере Раисы Штрейс.

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Комментарии
34
Cashmare
58 минут
это сколько ж населения с инфарктом поляжет, когда над их дачами бэплы летать начнут
ДЕД
52 минуты
А еще может главный выступить и поведать, что нет борщевика больше... Так дешевле будет и народец видеть его перестанет😉
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