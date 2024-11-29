Оплату проезда по геолокации в тестовом режиме запустили на одном маршруте Петербурга

В Петербурге тестируют оплату проезда по геолокации на 24-м трамвайном маршруте. Пока без льгот.

Систему презентовали замглавы Минтранса Дмитрию Баканову 29 ноября. Bluetooth-маячки для определения положения человека поставлены на 12 вагонах 24-го трамвая.

Источник: скриншот приложения







Скачав приложение «Транспорт+», можно выбрать приближающийся вагон и оплатить в нем проезд. На данный момент — только по полной стоимости 65 рублей, льготы еще не подключены.

В будущем определять положение пассажира будут по геометке телефона. Но на данный момент надо включить bluetooth-соединение, чтобы подцепиться к трамваю. Корреспондент «Фонтанки» проверил действие системы: она не с первого раза обнаружила вагон, но после этого оплата прошла без проблем.

Журналистов провезли в тестовом вагоне, который не на линии. Возможно, этим объясняется, что формирование чека затянулось. Так что подтвердить контролеру оплату даже спустя несколько минут корреспондент не смог бы. Сейчас проверка идет по 4 последним цифрам телефона, впоследствии подключат сканирование QR-кода.

«Фонтанка» подробно рассказывала о системе оплаты проезда по геолокации разработки компании «Датапакс», которая тестируется в Петербурге, а в нескольких регионах уже запущена. Пассажир заходит в общественный транспорт, его местоположение распознается по геометке телефона, и в приложении приходит счет на оплату, который можно принять или рассчитаться более традиционным способом.