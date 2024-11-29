Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 767мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Будет ли доллар до 120 рублей?
Промышленный Петербург
Второй строитель метро
Рейтинги "Фонтанки"
Город Оплату проезда по геолокации в тестовом режиме запустили на одном маршруте Петербурга

Оплату проезда по геолокации в тестовом режиме запустили на одном маршруте Петербурга

5 458
18 комментариев

В Петербурге тестируют оплату проезда по геолокации на 24-м трамвайном маршруте. Пока без льгот.

Систему презентовали замглавы Минтранса Дмитрию Баканову 29 ноября. Bluetooth-маячки для определения положения человека поставлены на 12 вагонах 24-го трамвая.

Источник:

Скачав приложение «Транспорт+», можно выбрать приближающийся вагон и оплатить в нем проезд. На данный момент — только по полной стоимости 65 рублей, льготы еще не подключены.

В будущем определять положение пассажира будут по геометке телефона. Но на данный момент надо включить bluetooth-соединение, чтобы подцепиться к трамваю. Корреспондент «Фонтанки» проверил действие системы: она не с первого раза обнаружила вагон, но после этого оплата прошла без проблем.

Журналистов провезли в тестовом вагоне, который не на линии. Возможно, этим объясняется, что формирование чека затянулось. Так что подтвердить контролеру оплату даже спустя несколько минут корреспондент не смог бы. Сейчас проверка идет по 4 последним цифрам телефона, впоследствии подключат сканирование QR-кода.

«Фонтанка» подробно рассказывала о системе оплаты проезда по геолокации разработки компании «Датапакс», которая тестируется в Петербурге, а в нескольких регионах уже запущена. Пассажир заходит в общественный транспорт, его местоположение распознается по геометке телефона, и в приложении приходит счет на оплату, который можно принять или рассчитаться более традиционным способом.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Общественный транспорт
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
281855912
1 час
Товарищ майор в качестве кондуктора? Уже не оригинально.
Danik
20 минут
Слава Богу, 24 трамваем не позьзуюсь и не буду пользоваться! Таракан! Копай метро!)))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Комплекс «Морская Ривьера» признан лучшим курортным проектом по версии «Золотого Трезини»
29 ноября, 12:56
Новости компаний
Центр «Мой бизнес» продвигает петербургских ремесленников
29 ноября, 11:51
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
ТОП 5
Новости компаний
Комплекс «Морская Ривьера» признан лучшим курортным проектом по версии «Золотого Трезини»
29 ноября, 12:56
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
Центр «Мой бизнес» продвигает петербургских ремесленников
29 ноября, 11:51
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32