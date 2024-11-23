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Общество Город Расскажи государству, где ты. В Петербурге внедряют оплату проезда по геометке

Расскажи государству, где ты. В Петербурге внедряют оплату проезда по геометке

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30 комментариев

О том, что в Петербурге в 2024 году запускают испытание системы Open Loop, «Фонтанка» писала еще летом. Накануне эту тему реанимировали на транспортном форуме в Москве. Замгендиректора компании «Датапакс» Роман Спиридонов заявил ТАСС, что оплата проезда по геолокации уже работает в Тверской и Ярославской областях, в Казани и Нижегородской области, а также в Удмуртии. «Готовится к запуску еще в нескольких регионах, в том числе в Петербурге», — добавил он.

В комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили, что тестируют систему именно с «Датапаксом». Это довольно крупная московская компания с оборотом 350 млн рублей в год, основанная в 2019 году. В равных долях она принадлежит ООО «Автопасс» Анны Боевой и ООО «Городская мобильность» Черемных. Можно отметить, что бывшим директором «Автопасса» является Александр Советников — еще недавно собственник большой транспортной «Группы Мовиста». Да и сам «Автопасс» является совладельцем компании «Гетинтех», которая раньше называлась «Мовиста».

«Датапакс» разрабатывает различные цифровые транспортные решения, не только платежные, но и связанные с маршрутизацией, расписанием, отображением подвижного состава на карте и т. д. Есть у них и приложение специально для Петербурга, но без всякой геолокации, — среди функций там есть построение маршрута, а также возможность купить билет на электричку или одноразовый билет с QR-кодом на наземный городской транспорт.

Последняя новость на сайте компании: «В казанских трамваях и троллейбусах появился ещё один способ оплаты проезда — по геолокации. Оплата проезда происходит в приложении „Казань транспорт“, к которому привязывается банковская карта. Технология оплаты основана на сопоставлении геопозиции транспортных средств и смартфона пассажира». Это то, что готовят и для Петербурга.

Оплата по геолокации или, как ее иногда называют, оплата карманом — известная технология. Теория простая: если система видит ваши перемещения, она может привязать их к движению конкретного общественного транспорта и выставить вам счет.

Еще в июле на конференции в «Горэлектротрансе» замглавы Минтранса Андрей Баканов объяснял суть этой истории. «Американское название Open Loop. Англицизмы ныне не в моде, какое–то короткое отечественное название мы еще не придумали, — говорил он. — Технология позволяет положить телефон в карман, привязав его к какому-то приложению регионального транспорта и платежной системе, кататься, и дальше по маршруту (условно, если вы едете по ветке метро в Санкт-Петербурге, то вряд ли вы прыгали по крышам домов) — в конце дня происходит списание средств относительно тех маршрутов и того транспорта, которые вы использовали».

Тогда же чиновник признавал очевидное: с нынешними проблемами в геопозиционировании все усложняется. «У нас большие планы с Москвой, но из-за понятных событий в ряде субъектов геометка приглушается. Технология пошла в первые субъекты — Тверь и Ярославль, расширяется, в том числе Санкт-Петербург в этом году ждем в проекте. Попробуем, посмотрим на результаты, проанализируем».

В Петербурге, конечно, не так тяжело с гражданским геопозиционированием, как в Москве. Но и здесь далеко не все гладко. Например, ГЭТ ищет решение для своего подвижного состава, чтобы более корректно определять реальное движение трамваев. Для этого предложено монтировать RFID-метки в шпалы, благо прием сигнала от них в вагонах уже есть, — и уточняться по мере движения вагона, потому что спутниковое позиционирование происходит с существенной погрешностью.

По данным «Фонтанки», тестирование в Петербурге действительно идет вовсю и по некоторым категориям общественного транспорта даже завершилось. Сопоставление геоточки телефона и местоположения подвижного состава показывает нормальные результаты. Тем более что устанавливаются страховочные Bluetooth-датчики, чтобы точно удостовериться: человек вошел в салон.

Из слов Баканова на конференции в Петербурге можно сделать вывод, что деньги списываются с карты пассажира постфактум, когда тот уже покатался по своим планам. Это может быть актуально для зонной оплаты — если стоимость зависит от того, куда и откуда ты ехал. Но в этом случае возникают дополнительные вопросы. Первый: как ты докажешь контролеру, что планируешь расплатиться после поездки. Второй: как система может гарантировать, что ты ехал в автобусе, а не двигался в метре от него по проспекту в личном автомобиле.

По данным «Фонтанки», в Петербурге тестируют более линейную модель — оплата сразу. Если коротко, ты вошел в троллейбус или автобус и получил счет от системы, которая это увидела. Платеж акцептный, то есть никто ничего автоматически не спишет, надо дать согласие. По сути, телефон становится проездным билетом, который не надо прикладывать к валидатору на поручне — только контролер может проверить факт оплаты по идентификатору.

Если скачать приложение для Ярославской области, то в списке вопросов пользователей значатся понятные ошибки при оплате через приложение. Например, пассажиру приходит ответ: «ТС не в наряде» — это значит, что не поступает навигационная информация о движении конкретного подвижного состава. Или «сбой сервера», который случается из-за потери связи.

Тем не менее и разработчики, и транспортный блок Петербурга настроены оптимистично. С технической точки зрения.

С пользовательской — есть сомнения, о которых председатель комтранса Валентин Енокаев говорил на той же конференции, где рассказывали про Open Loop. Тогда он просто предложил аудитории пофантазировать: «Представьте, что вам приходит push-up-уведомление в „Яндексе“, что городские власти проводят исследование, и предлагается вам поделиться своими геоданными с властью, чтобы выработать более эффективную маршрутную сеть и построить лучшее расписание. Поднимите руки те, кто согласится?»

Примерно те же соображения высказывались и в отношении биометрической оплаты проезда «лицом» в метро. В Смольном не рассчитывают, что это станет повальным способом для тех, кто привык ездить в метро «неавторизованно» и не готов делиться своим портретом с государством, — сколько бы ни говорили о защищенности системы и о федеральном контроле за ней. Скорее биометрию рассматривают как способ дополнительной верификации для льготников с именными билетами. Первые терминалы смонтировали на станциях «Горный институт» и «Площадь Восстания». Фокус-группу из нескольких десятков человек для тестирования уже набирают.

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Комментарии
30
Гость
1 час
Т.е. если я спокойно еду рядом с общественным транспортом за рулем своего ведра то эта чудесная система может невзначай взять и списать у меня с карточки стоимость проезда? Да чувак который все это придумал просто чертов гений )
276386315
1 час
Представьте, что вам приходит push-up-уведомление в „Яндексе“, что городские власти проводят исследование, и предлагается вам поделиться своими геоданными с властью, чтобы выработать более эффективную маршрутную сеть и построить лучшее расписание. Поднимите руки те, кто согласится?» Плохо, что такой некомпетентный начальник. Такие системы работают, данные берут от сотовых операторов, для тех, кто в шапке из фольги - данные анонимные, там целый этап «деперсонификация», выглядит это как 3h8s-rK58-67gh-6912 сегодня в 8 сел предположительно в автобус на остановке Улица Пушкина, вышел у станции метро Площадь Кукушкина, затем вышел из метро на станции Петрова-Водкина и там на транспорте проехал 2 остановки до бизнес центра Рога и Копыта.
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