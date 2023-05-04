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    В центре Москвы начались сбои GPS

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    Сбои в работе навигационной системы GPS начались в центре Москвы, сообщил каршеринговый сервис «Ситидрайв» в своём Telegram-канале 4 мая.

    «Сбои GPS в центре Москвы. Пожалуйста, постарайтесь объезжать область внутри Садового кольца — сейчас она перекрыта. Также там сейчас проблемы с GPS — у вас могут возникнуть сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте», — сообщили в компании. И до 9 мая включительно предложили выбирать другие маршруты при планировании поездок — избегая района внутри Садового кольца.

    Ранее Telegram-канал Baza также отмечал, что в Москве со сбоями работает навигация, и если традиционно трудности с GPS могли возникать лишь у Кремля, то они ощущаются и в пределах Бульварного и Садового колец. «То есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково», — пишет Baza.

    Как писала «Фонтанка», в ночь на 3 мая Кремль атаковали украинские беспилотники. Пресс-служба президента назвала инцидент спланированной террористический акцией и покушением на главу государства. Было возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к произошедшему. 4 мая полеты беспилотников запретили в Ленинградской и Псковской областях.

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