В центре Москвы начались сбои GPS

Сбои в работе навигационной системы GPS начались в центре Москвы, сообщил каршеринговый сервис «Ситидрайв» в своём Telegram-канале 4 мая.



«Сбои GPS в центре Москвы. Пожалуйста, постарайтесь объезжать область внутри Садового кольца — сейчас она перекрыта. Также там сейчас проблемы с GPS — у вас могут возникнуть сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте», — сообщили в компании. И до 9 мая включительно предложили выбирать другие маршруты при планировании поездок — избегая района внутри Садового кольца.



Ранее Telegram-канал Baza также отмечал, что в Москве со сбоями работает навигация, и если традиционно трудности с GPS могли возникать лишь у Кремля, то они ощущаются и в пределах Бульварного и Садового колец. «То есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково», — пишет Baza.