Трамп поужинал с Цукербергом, которому раньше угрожал тюрьмой

Избранный президент Дональд Трамп поужинал с Марком Цукербергом, которому раньше угрожал тюрьмой. О свидетельстве явного потепления в их некогда холодных отношениях сообщает The New York Times.

Основатель компании Meta* (владеет Facebook** и Instagram**), который в 2021 году забанил Трампа в обеих соцсетях, попросил его о встрече и приехал в резиденцию республиканца Мар-а-Лаго, сообщает издание со ссылкой на источники.

Сообщается, что Цукерберг получил приглашение на ужин и с Трампом они в основном «обменивались любезностями». По словам советника избранного президента Стивена Миллера, у Цукерберга «есть свои интересы», но он рассматривает второй срок Трампа как шанс на «национальное обновление».

«Марк Цукерберг очень ясно дал понять, что хочет быть сторонником и участником этих изменений, которые мы наблюдаем по всей Америке, по всему миру, в этом реформистском движении, которое возглавляет Дональд Трамп», — заявил Миллер.

В своей новой книге Save America Трамп обвинил Цукерберга в подготовке заговора против него во время выборов 2020 года. Также республиканец грозил отправить медиамагната в тюрьму «до конца его дней», если он снова попытается вмешаться в выборы. При этом, по словам источников NYT, этим летом Цукерберг как минимум дважды общался с Трампом по телефону и даже молился за него после покушения.

В июле Цукерберг отказался публично поддержать одного из двух кандидатов на пост президента США — Дональда Трампа или Джо Байдена. В 2021 году после штурма Капитолия Цукерберг говорил следующее: «Шокирующие события последних 24 часов ясно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время у власти, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти своему избранному преемнику Джо Байдену».

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