Цукерберг отлучил Трампа от Instagram и Facebook до конца президентского срока

При этом то, что в своем последнем видео, удаленном с Facebook, Трамп как раз, наоборот, призывал захватчиков мирно разойтись по домам, не произвело впечатления на администрацию соцсети.

По словам Цукерберга, Трамп использовал платформы Facebook и принадлежащего ему Instagram не для осуждения, а для оправдания насилия в ходе штурма протестующими здания Капитолия в Вашингтоне. В последние годы администрация соцсетей уже не раз удаляла или помечала посты Трампа как недостоверные. Однако не блокировала аккаунт, считая, что сообщения президента важны, с общественной точки зрения.



«Но нынешний контекст принципиально другой, связанный с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства, — говорит Марк Цукерберг. — Мы считаем, что риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться нашей службой в этот период, просто слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку, которую мы установили в его учетных записях в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и, по крайней мере, на следующие две недели, до завершения мирной передачи власти».



Соцсети (к вышеперечисленным присоединился и Twitter) потребовали от Трампа удалить видео с его выступлением в Вашингтоне, после которого его сторонники пошли на штурм Капитолия. Кроме того, он должен избавиться еще от нескольких постов, посвященных выборам. К утру 7 января из всех соцсетей Трампа были удалены последние сообщения. Ожидалось, что после этого президент США получит доступ к своим аккаунтам спустя сутки, однако Марк Цукерберг решил по-другому.

