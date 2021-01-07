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Instagram, Facebook и Twitter блокировали Трампа за сообщения об «украденных выборах»

Социальные сети Instagram, Facebook и Twitter в ночь на 7 января блокировали аккаунт Дональда Трампа за «сомнительные сообщения о выборах».

Соцсети потребовали от Трампа удалить видео с его выступлением в Вашингтоне, после которого его сторонники пошли на штурм Капитолия. Кроме того, он должен избавиться еще от нескольких постов, посвященных выборам. К утру 7 января из всех соцсетей Трампа были удалены последние сообщения. Как сообщает Bloomberg, доступ к своим аккаунтам президент США должен получить обратно в течение дня.

Накануне сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий и сорвали заседание конгресса, посвященное утверждению итогов выборов президента США. В результате их вытеснила нацгвардия, в ходе столкновений погибли четыре человека.

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Комментарии (9)

Mikle776
свобода слова это хорошо, но свобода кончается там, где начинается беззаконие... Слова Трампа мало соответствуют закону. Законные способы выразить свое несогласие с итогами выбора у него есть, он их использовал (суды), а вот дальнейшие его действия уже мало соответствуют закону.
Как вы думаете, будут ли штатовские соцсети выполнять требования Росчегототамнадзора, если они без стеснения блокируют сообщения своего президента? )))
nick7rus
Демократия в действии.
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