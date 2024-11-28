Поезд под Петербургом перевернул машину

Смертельное ДТП с поездом случилось минувшим вечером на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово в Ленинградской области.
Как сообщает 28 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура, по предварительной версии, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал, когда туда приближался электропоезд. Машинист применил экстренное торможение, но было слишком близко, столкновения избежать не удалось. От удара автомобиль опрокинулся. По данным «Фонтанки», водитель скончался.
«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отмечается в сообщении.
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