Поезд под Петербургом перевернул машину

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры







Смертельное ДТП с поездом случилось минувшим вечером на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово в Ленинградской области.

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Как сообщает 28 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура, по предварительной версии, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал, когда туда приближался электропоезд. Машинист применил экстренное торможение, но было слишком близко, столкновения избежать не удалось. От удара автомобиль опрокинулся. По данным «Фонтанки», водитель скончался.

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры







«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отмечается в сообщении.