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Происшествия Поезд под Петербургом перевернул машину

Поезд под Петербургом перевернул машину

4 926
4 комментария
Источник:

Смертельное ДТП с поездом случилось минувшим вечером на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово в Ленинградской области.

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Как сообщает 28 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура, по предварительной версии, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал, когда туда приближался электропоезд. Машинист применил экстренное торможение, но было слишком близко, столкновения избежать не удалось. От удара автомобиль опрокинулся. По данным «Фонтанки», водитель скончался.

Источник:

«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отмечается в сообщении.

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Комментарии
4
282799367
4 минуты
Тема нее раскрыта. Сколько штрафов у машиниста?
280142699
11 минут
Торопился к другу? Успел.
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