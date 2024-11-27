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Общество Медведев рассказал о начале тестирования новых правил въезда и выезда мигрантов

Медведев рассказал о начале тестирования новых правил въезда и выезда мигрантов

1 374
7 комментариев

Заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев призвал установить жесткий контроль за перемещением мигрантов по России. Заявление прозвучало 27 ноября на совещании по вопросам государственной миграционной политики, о котором политик сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Все случаи въезда мигрантов в нашу страну, перемещения по ней и выезда должны быть поставлены под жёсткий контроль государства, — провозгласил зампред Совбеза. — Без всяких исключений и на основе самых современных технологий».

По словам Медведева, с 1 декабря в аэропортах Москвы и в пункте пропуска для автомобилей в Оренбургской области начнётся эксперимент по «апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан».

Помимо этого в Москве организуют «геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта». Новые меры призваны способствовать созданию системы идентификации и контроля приезжих. Речь идёт о сборе и об обработке биометрических данных и создании цифрового профиля каждого иностранца, о котором Медведев рассказывал еще на прошлом аналогичном совещании.

По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство.

В конце Медведев сообщил, что заседания по государственной миграционной политике будут проходить регулярно.

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Комментарии
7
Игорь Протасов
1 час
Тестером устроился? На полставки? :-)
Рострелли
37 минут
Интересно, а это коснется китайцев, которые заполонили Сибирь и Дальни Восток. Которые преспокойненько учатся в вузах без знания русского зыка и бесконечно продляют учебные визы?. Сирийцев и пр. арабов?
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