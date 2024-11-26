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Происшествия Рядового, удиравшего на Porsche от полиции по Троицкой площади, суду пришлось поискать

Рядового, удиравшего на Porsche от полиции по Троицкой площади, суду пришлось поискать

3 951
13 комментариев

В Петербурге до суда добрался лихач, устроивший гонки с полицией на «Кайене» в минувшем сентябре. Молодой человек оказался военнослужащим, и процесс вынесения наказания затянулся из-за того, что протоколы сначала принесли не тому судье, рассказала 26 ноября глава пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Инцидент с погоней произошел утром 23 сентября. 23-летний рядовой, будучи пьяным и не имея водительских прав, ехал на Porsche Cayenne по Троицкой площади. Когда его попытались остановить сотрудники ДПС, он вдавил газ с намерением удрать. Выехал на встречную полосу, столкнулся с тремя машинами, включая полицейскую, а затем попытался убежать, но был задержан.

Медосвидетельствование показало 0,890 мг/л алкоголя. Были составлены административные протоколы, автомобиль помещен на спецстоянку. До суда дошли материалы за неповиновение распоряжению полиции и вождение в пьяном виде и без прав.

«Сначала эти протоколы почему-то принесли мировому судье, которая, действуя по закону, отправила их в этот же день по подсудности в 224-й гарнизонный военный суд», — рассказала Дарья Лебедева. Из-за этой ошибки составителей молодого человека пришлось отпустить, а военный суд, получив дела, был вынужден искать фигуранта.

Поиски увенчались успехом. Рядовой вину признал, в содеянном раскаялся. За пьяную езду ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. А по статье о неповиновении полиции суд постановил, что военнослужащие несут дисциплинарную ответственность. Об этом поставили в известность командира части и направили ему материалы для решения вопроса с наказанием.

Как пишет «Дорожный инспектор», в Петербурге молодой человек находился в отпуске после ранения на СВО и в сентябре купил себе Porsche. Гонял с огромной наклейкой ЧВК «Вагнер» на капоте. В биографии «гонщика» — статьи за угон и грабеж.

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Петербург Суд Погоня ГИБДД Пьяный водитель ДТП
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Комментарии
15
Slava_Rossii2
1 час
Полиция не знает кому и куда надо подавать документы? Или "ошибка" была не случайной?
280240877
7 минут
«Он начал рано, Кончит ране, Его ум не много совершит…» В 23 года уже угон и грабёж, служба и по-новой, щас сходит и в отпуск опять, и новые приключения ждут его, эгегей!
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