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Происшествия Пьяный водитель Porsche устроил погоню с ДТП у Троицкого моста. Видео

Пьяный водитель Porsche устроил погоню с ДТП у Троицкого моста. Видео

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9 комментариев

Пьяный водитель «Порше» устроил непростое начало дня дорожным инспекторам и спешащим на работу автомобилистам утром 23 сентября в Петроградском районе Петербурга. Водитель иномарки протаранил сразу три машины, а потом и вовсе решил спасаться бегством.

Как стало известно «Фонтанке», погоня за резвым водителем началась около 8 часов утра. Требование об остановке автомобилист проигнорировал и сильнее нажал на газ. В районе Троицкого моста мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Киа Спортейдж» и «Лада Ларгус», а затем с машиной полиции.

Судя по кадрам в Сети, после остановки возможный водитель выбежал из машины и рванул вдоль набережной уже на своих двоих.

В результате в отдел полиции был доставлен 23-летний ранее судимый житель Парголово с явными признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, водительского удостоверения у мужчины никогда не было.

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Комментарии
9
Слава России!
44 минуты
мелкий нарккобарыга
Панкихой
45 минут
Если Порш не нужен, могу подъехать, забрать.
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