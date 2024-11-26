Медведев сделал предупреждение о передаче Украине ядерного оружия

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 26 ноября в своем канале заявил, что передача Украине ядерного оружия может восприниматься Россией как подготовка к ядерному конфликту между странами.

По словам Медведева, фактическое предоставление ядерного оружия Киеву может быть расценено как совершение акта нападения на Москву. Он подчеркнул, что последствия таких действий очевидны.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что российские власти не хотят применения ядерного оружия, хотя в новой ядерной доктрине РФ порог применения такого оружия снижен с учетом возникших рисков.