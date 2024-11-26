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Власть Медведев сделал предупреждение о передаче Украине ядерного оружия

Медведев сделал предупреждение о передаче Украине ядерного оружия

2 807
23 комментария

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 26 ноября в своем канале заявил, что передача Украине ядерного оружия может восприниматься Россией как подготовка к ядерному конфликту между странами.

По словам Медведева, фактическое предоставление ядерного оружия Киеву может быть расценено как совершение акта нападения на Москву. Он подчеркнул, что последствия таких действий очевидны.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что российские власти не хотят применения ядерного оружия, хотя в новой ядерной доктрине РФ порог применения такого оружия снижен с учетом возникших рисков.

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Ядерное оружие Дмитрий Медведев Украинский конфликт
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Комментарии
23
михаил.ру
43 минуты
вышел с выходных!!!
BobCat2
37 минут
Как всегда комментарий с глобальными угрозами с многозначительной концовкой. Может он думает, что до сих пор является президентом РФ, просто в запасе?
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