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Политика «Сумасшедших в руководстве России нет»: Медведев — о применении ядерного оружия и «Орешника»

«Сумасшедших в руководстве России нет»: Медведев — о применении ядерного оружия и «Орешника»

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11 комментариев

Российские власти не хотят применения ядерного оружия, хотя в новой ядерной доктрине РФ порог применения такого оружия снижен с учетом возникших рисков. Об этом 22 ноября заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза, в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — сказал экс-президент России. Он также отметил, что использование ядерного оружия — «это крайний вариант».

После удара по Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник» Медведев отделался не только коротким комментарием, но и опубликовал в соцсети X кадры удара по Днепру. Черно-белую видеозапись с летящей на землю ракетой политик подписал так: «Так вот чего вы хотели? Ну, черт побери, вы получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой».

В интервью Al Arabiya Медведев заявил, что применение российской ракеты «Орешник» меняет ход специальной военной операции. При этом украинский конфликт может быть прекращен, если НАТО «перестанет раздувать пожар этой войны»: по словам зампреда Совбеза, страны-участницы Североатлантического альянса оказались «полностью вовлечены в конфликт».

Накануне Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.

Сегодня на совещании Путина с руководством Минобороны и представителями ВПК было принято решение начать серийное производство «Орешника». Главком РВСН Сергей Каракаев заявил, что комплекс «Орешник» может поражать цели по всей Европе.

Противодействия системе «Орешник», по словам Путина, на сегодня не существует.

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Дмитрий Медведев Ядерное оружие Орешник
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Комментарии
12
Дядя Бо
15 минут
— Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее. — Один? Да их тут сотни!
Заливщик голосовых планок
19 минут
Ума нет, сходить не с чего. :)
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