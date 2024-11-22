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Общество Технологии Поражение целей по всей Европе и серийное производство: Путин обсудил «Орешник» с главами Минобороны и ВПК

Поражение целей по всей Европе и серийное производство: Путин обсудил «Орешник» с главами Минобороны и ВПК

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14 комментариев

Система «Орешник» не является стратегическим оружием или средством массового поражения, но результаты ее применения сопоставимы с использованием стратегических вооружений. Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

Такое сопоставление будет уместно и оправданно при массированном применении «Орешника» по объектам противника. Противодействия системе «Орешник», по словам Путина, на сегодня не существует. При этом «Орешник» — это высокоточное оружие, оно не является средством массового поражения, подчеркнул президент.

Президент уточнил, что было принятое решение о серийном производстве «Орешника», оно будет поставлено в РВСН. По словам первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Василия Тонкошкурова, «научно-производственная база предприятий ОПК позволяет в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск данного типа вооружения».

«Такого оружия, как мы знаем, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других странах, но это будет завтра, через год, через два. А у нас эта система есть сегодня», — заявил Путин.

Главком РВСН Сергей Каракаев заявил, что комплекс «Орешник» может поражать цели по всей Европе, и предложил принять «Орешник» на вооружение, на что президент России ответил согласием. Каракаев также добавил, что боевое оснащение ракеты «Орешник» позволяет преодолевать все существующие и перспективные средства противоракетной обороны, еще раз подчеркнул, что «Орешник» не имеет аналогов в мире.

Полная стенограмма совещания приводится на сайте Кремля.

Накануне Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.

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Сергей Каракаев РВСН Путин Орешник
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Комментарии
17
Рострелли
26 минут
Все - таки зря народ телек перестал смотреть. По всем федеральным канал эксперты дрожащими голосами с нервными усмешками убеждают друг друга, как весь мир нас боится. Блокбастер.
Klaustrofobik
19 минут
Ну что терпилы готовы в рай? Ну как рай, там Путин будет....
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