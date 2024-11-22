Поражение целей по всей Европе и серийное производство: Путин обсудил «Орешник» с главами Минобороны и ВПК

Система «Орешник» не является стратегическим оружием или средством массового поражения , но результаты ее применения сопоставимы с использованием стратегических вооружений . Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

Такое сопоставление будет уместно и оправданно при массированном применении «Орешника» по объектам противника. Противодействия системе «Орешник», по словам Путина, на сегодня не существует . При этом «Орешник» — это высокоточное оружие , оно не является средством массового поражения, подчеркнул президент.

«Такого оружия, как мы знаем, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других странах, но это будет завтра, через год, через два. А у нас эта система есть сегодня», — заявил Путин.