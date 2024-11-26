В ходе массированной атаки в Ростовской области перехвачено 24 БПЛА. ПВО работала ещё в шести регионах

В утреннем отчете Минобороны — семь регионов. Самой массированной атаке подверглась Ростовская область. В общей сложности за ночь 26 ноября силами ПВО уничтожено и перехвачено 39 беспилотных летательных аппаратов: 24 — над Ростовской областью, пять — над Брянской, по три — над Белгородской и Курской, два — в Крыму, по одному — над Орловской и Воронежской областями.