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Происшествия В ходе массированной атаки в Ростовской области перехвачено 24 БПЛА. ПВО работала ещё в шести регионах

В ходе массированной атаки в Ростовской области перехвачено 24 БПЛА. ПВО работала ещё в шести регионах

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1 комментарий

В утреннем отчете Минобороны — семь регионов. Самой массированной атаке подверглась Ростовская область. В общей сложности за ночь 26 ноября силами ПВО уничтожено и перехвачено 39 беспилотных летательных аппаратов: 24 — над Ростовской областью, пять — над Брянской, по три — над Белгородской и Курской, два — в Крыму, по одному — над Орловской и Воронежской областями.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 беспилотника, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Атаку БПЛА в регионе отражали начиная с полуночи.

Несколько дней назад, 21 ноября в результате падения беспилотника в Ростовской области начался пожар на промышленном объекте в Константиновском районе. Его быстро потушили, люди не пострадали.

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Комментарии
1
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13 минут
Вовик спит еще, чего нагнетаете?
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