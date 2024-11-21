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Происшествия Из-за падения БПЛА начался пожар на ростовском предприятии

Из-за падения БПЛА начался пожар на ростовском предприятии

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3 комментария

В Ростовской области в результате падения беспилотника утром 21 ноября начался пожар на промышленном объекте в Константиновском районе. Люди не пострадали, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Дежурно-спасательные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров», — отмечается в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны, ночью два БПЛА были сбиты в Ростовской и Волгоградской областях. Аэропорт Волгограда временно закрывали.

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Комментарии
3
AndrewBarsik
1 час
При Горбачёве и Ельцине такого не бывало.
Антибункерный
1 час
Не падение а Попадание. Научитесь писать правильно....
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