Из-за падения БПЛА начался пожар на ростовском предприятии

В Ростовской области в результате падения беспилотника утром 21 ноября начался пожар на промышленном объекте в Константиновском районе. Люди не пострадали, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Дежурно-спасательные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров», — отмечается в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны, ночью два БПЛА были сбиты в Ростовской и Волгоградской областях. Аэропорт Волгограда временно закрывали.