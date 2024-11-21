Беспилотники сбиты в Ростовской и Волгоградской областях

Минувшая ночь 21 ноября выдалась относительно спокойной: в утреннем отчете Минобороны всего два региона и два БПЛА. По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Ростовской и Волгоградской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщает , что беспилотник уничтожен в Мясниковском районе, пострадавших и разрушений на земле нет. ПВО продолжает работу.

Вчера ночью, напомним, были сбиты 44 БПЛА над девятью российскими регионами, в том числе в Московской и Новгородской областях.