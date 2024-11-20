Подмосковье и ещё восемь регионов атакованы беспилотниками. В Новгородской сбили 20 БПЛА

Ночные атаки беспилотников не ограничились двумя регионами, о которых уже писала «Фонтанка» . По данным Минобороны , ночью 20 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили 44 БПЛА над девятью российскими регионами. В списке есть даже Московская область.

Больше всего беспилотников уничтожено в Новгородской области, соседней с Ленинградской, — 20. Пять — в Курской, четыре — в Орловской, по три — в Белгородской, Тульской и Тверской, по два — в Брянской, Смоленской и Московской областях.

Ночью об атаках рассказывали губернаторы Орловской и Смоленской областей. По их словам, никто не пострадал. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что утром в регионе уничтожены шесть БПЛА, по оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. В Белгородской области за вчерашний день было уничтожено 60 БПЛА, а за ночь еще два, пишет губернатор Александр Богомаз. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ночью проинформировал об уничтожении нескольких БПЛА.