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Происшествия Подмосковье и ещё восемь регионов атакованы беспилотниками. В Новгородской сбили 20 БПЛА

Подмосковье и ещё восемь регионов атакованы беспилотниками. В Новгородской сбили 20 БПЛА

6 372
6 комментариев

Ночные атаки беспилотников не ограничились двумя регионами, о которых уже писала «Фонтанка». По данным Минобороны, ночью 20 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили 44 БПЛА над девятью российскими регионами. В списке есть даже Московская область.

Больше всего беспилотников уничтожено в Новгородской области, соседней с Ленинградской, — 20. Пять — в Курской, четыре — в Орловской, по три — в Белгородской, Тульской и Тверской, по два — в Брянской, Смоленской и Московской областях.

Ночью об атаках рассказывали губернаторы Орловской и Смоленской областей. По их словам, никто не пострадал. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что утром в регионе уничтожены шесть БПЛА, по оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. В Белгородской области за вчерашний день было уничтожено 60 БПЛА, а за ночь еще два, пишет губернатор Александр Богомаз. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ночью проинформировал об уничтожении нескольких БПЛА.

«Правоохранительные и силовые структуры работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

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Комментарии
6
Гость
21 минута
Марти, значит крепко спите. В два часа ночи, примерно, даже стены дрожали. Окуловский и Хвойнинский район.Цель была конкретная
Гость
1 час
С каждым днём всё больше и больше перехватывают. Молодцы!
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