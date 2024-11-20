Беспилотники сбиты в Орловской и Смоленской областях

Губернаторы двух регионов — Орловской и Смоленской областей — сообщают об отражении ночных атак 20 ноября.
В Орловской области средства ПВО сбили четыре БПЛА. «Повреждений и пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные службы», — написал губернатор Андрей Клычков.
В Смоленской области Воздушно-космические силы за ночь сбили пять беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информирует губернатор Василий Анохин.
В Белгородской области незначительные повреждения от БПЛА получило здание завода «Виола», сотрудники не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.