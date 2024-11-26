Ростовскую область атакуют БПЛА. Еще один дрон долетел до Воронежа

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом ночью 26 ноября сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По информации врио, ПВО отражает атаку БПЛА с полуночи. Четыре из них уже удалось уничтожить в районе Зернограда, Таганрога, Каменска и Новошахтинска.

«Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь в 02:06. Местные жители пишут о мощных взрывах в Таганроге и Красном Сулине.

В настоящий момент ПВО продолжает работу.

Немногим позднее об уничтоженном в пригороде Воронежа украинском беспилотном летательном аппарате сообщил и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Дрон был обнаружен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

В Воронежской области опасность атаки БПЛА также сохраняется.