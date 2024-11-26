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Происшествия Ростовскую область атакуют БПЛА. Еще один дрон долетел до Воронежа

Ростовскую область атакуют БПЛА. Еще один дрон долетел до Воронежа

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3 комментария

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом ночью 26 ноября сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По информации врио, ПВО отражает атаку БПЛА с полуночи. Четыре из них уже удалось уничтожить в районе Зернограда, Таганрога, Каменска и Новошахтинска.

«Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь в 02:06. Местные жители пишут о мощных взрывах в Таганроге и Красном Сулине.

В настоящий момент ПВО продолжает работу.

Немногим позднее об уничтоженном в пригороде Воронежа украинском беспилотном летательном аппарате сообщил и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Дрон был обнаружен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

В Воронежской области опасность атаки БПЛА также сохраняется.

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ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников БПЛА Дроны Ростовская область Воронеж Александр Гусев Юрий Слюсарь
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Комментарии
3
Панкихой
1 час
Нам-то что? Лана Дель Рей анонсировала новый альбом - вот это интересно.
Сила в Правде!!
1 час
ну нет разрушений и ладно.
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