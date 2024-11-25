Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 758мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Верфи укрупняются
Владимиру Яковлеву 80 лет
Промышленный Петербург
Кто заработал на оружии
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Финансы Новости компаний Reuters: причиной прекращения поставок «Газпрома» в Австрию стали конфискации газа австрийским партнером

Reuters: причиной прекращения поставок «Газпрома» в Австрию стали конфискации газа австрийским партнером

1 371
6 комментариев

«Газпром» прекратил поставки газа в Австрию после конфискации газа австрийским партнером на 230 миллионов евро. Об этом 25 ноября сообщило издание Reuters.

История партнерства с более чем 50-летней историей завершилась, когда австрийская компания OMV в начале ноября конфисковала газ на сумму 230 миллионов евро за октябрь, что стало первым случаем, когда клиент из Евросоюза не заплатил «Газпрому» за топливо. Компания рассматривает изъятие как последний шанс получить газ вместо неполученных взысканий по решению суда. Это связано с решением Украины прекратить транзит российского газа в Европу.

«Газпром» расценил конфискацию газа как неуплату и прекратил поставки. В свою очередь, прекращение поставок позволит OMV заявить о том, что «Газпром» нарушил условия контрактов. OMV ищет способы полностью отказаться от российского газа, несмотря на партнерство с 1968 года и контракты до 2040-го.

Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер заявлял, что Вена готовилась к возможному прекращению поставок газа из России с самого начала конфликта на Украине, и имеющихся запасов достаточно для снабжения электроснабжающих компаний.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
OMV Газпром Австрия Конфискация ГАЗ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Klaustrofobik
35 минут
Одни успехи в международном сотрудничестве и торговле.
Гость
19 минут
Уже посчитали. Газпром вернет свои 230 млн. за счет более высокой цены на газ. На фоне прекращения поставок, цена вырастет. В Европу пришла зима. Хранилища газа без непрерывных поставок стремительно пустеют. Если погода будет холодной, то газа будет очень мало и цены взлетят может быть даже до уровня 2022 года.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20