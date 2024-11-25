Reuters: причиной прекращения поставок «Газпрома» в Австрию стали конфискации газа австрийским партнером

«Газпром» прекратил поставки газа в Австрию после конфискации газа австрийским партнером на 230 миллионов евро. Об этом 25 ноября сообщило издание Reuters.

История партнерства с более чем 50-летней историей завершилась, когда австрийская компания OMV в начале ноября конфисковала газ на сумму 230 миллионов евро за октябрь, что стало первым случаем, когда клиент из Евросоюза не заплатил «Газпрому» за топливо. Компания рассматривает изъятие как последний шанс получить газ вместо неполученных взысканий по решению суда. Это связано с решением Украины прекратить транзит российского газа в Европу.

«Газпром» расценил конфискацию газа как неуплату и прекратил поставки. В свою очередь, прекращение поставок позволит OMV заявить о том, что «Газпром» нарушил условия контрактов. OMV ищет способы полностью отказаться от российского газа, несмотря на партнерство с 1968 года и контракты до 2040-го.

Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер заявлял, что Вена готовилась к возможному прекращению поставок газа из России с самого начала конфликта на Украине, и имеющихся запасов достаточно для снабжения электроснабжающих компаний.