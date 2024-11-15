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Ранее австрийская компания OMV получила уведомление «Газпрома» о приостановке поставок газа: трубы перекроют с 16 ноября.

«Никто зимой в Австрии не замерзнет, — заявил он и добавил: — Мы не позволим никому шантажировать нас, в том числе и России. Я также уже общался по этому поводу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Путину не удастся сбить Австрию и ЕС с курса» ( цитата по MeinBezirk).

Вена готовилась к возможному прекращению поставок газа из России с самого начала конфликта на Украине, и имеющихся запасов достаточно для снабжения электроснабжающих компаний. Об этом 15 ноября сообщил премьер-министр Австрии Карл Нехаммер.

«Никто зимой не замерзнет»: премьер Австрии прокомментировал прекращение поставок газа из России

«Никто зимой не замерзнет»: премьер Австрии прокомментировал прекращение поставок газа из России

«Никто зимой не замерзнет»: премьер Австрии прокомментировал прекращение поставок газа из России

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