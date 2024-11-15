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Политика «Никто зимой не замерзнет»: премьер Австрии прокомментировал прекращение поставок газа из России

«Никто зимой не замерзнет»: премьер Австрии прокомментировал прекращение поставок газа из России

1 307
15 комментариев

Вена готовилась к возможному прекращению поставок газа из России с самого начала конфликта на Украине, и имеющихся запасов достаточно для снабжения электроснабжающих компаний. Об этом 15 ноября сообщил премьер-министр Австрии Карл Нехаммер.

«Никто зимой в Австрии не замерзнет, — заявил он и добавил: — Мы не позволим никому шантажировать нас, в том числе и России. Я также уже общался по этому поводу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Путину не удастся сбить Австрию и ЕС с курса» (цитата по MeinBezirk).

Ранее австрийская компания OMV получила уведомление «Газпрома» о приостановке поставок газа: трубы перекроют с 16 ноября.

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Карл Нехаммер Газпром Австрия
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Комментарии
16
Эд Хэммет
26 минут
Вообще, попытки решать политические задачи, оказывать давление на европейские страны, угрожая отключить газ, было чистым безумием. Такая политика нанесла России огромный вред и виновные должны понести соответствующую ответственность. Торговля трубопроводным газом это просто бизнес, причём очень выгодный.
Klaustrofobik
27 минут
Всем "патриотам" поддерживающим бомбардировки холод и голод хочу напомнить что вы живёте( или делаете вид) в городе который вошёл в историю как самый крупный город находящийся годы в блокаде.
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