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Бизнес Австрийская компания OMV получила уведомление «Газпрома» о приостановке поставок газа

Австрийская компания OMV получила уведомление «Газпрома» о приостановке поставок газа

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3 комментария

«Газпром» с 16 ноября приостанавливает поставки газа крупнейшему из оставшихся в Евросоюзе партнеров, австрийской компании OMV Gas Marketing & Trading, которая сообщила, что получила уведомление от российской компании. Ранее OMV заявляла, что готова к возможной приостановке поставок на фоне судебных разбирательств с «Газпром экспортом». Подробности 15 ноября приводит «Коммерсантъ».

Накануне OMV заявила о победе в споре в зарубежном арбитражном суде с «Газпром экспортом», с которого австрийская компания хочет взыскать 230 млн евро за недопоставку газа в Германию в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию. Иск OMV касался остановки поставок в Германию по газопроводу «Северный поток» в начале сентября 2022 года. Тогда «Газпром» говорил о ремонте оборудования, из-за которого снизилась прокачка в Европу. Через несколько недель газопровод был разрушен взрывом.

В OMV допускали возможную остановку поставок газа и отмечали, что «положительный эффект от взысканных убытков перевесит небольшие единовременные потери от хеджирования».

В мае этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к OGMT о запрете на судебное разбирательство в иностранной юрисдикции. По решению суда в случае нарушения австрийская компания должна будет выплатить «Газпром экспорту» около 575 млн евро. В сентябре Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил это решение.

В декабре 2023 года немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea и австрийская OMV потеряли свои права в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.

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Комментарии
3
SERGEY111
51 минута
Российским плательщикам приготовиться возмещать очередные убытки великого Газпрома .
282437267
38 минут
третий раунд заморозки Европы? причем на слабые звенья главнокомандующий давит.
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